Ambasador USA: W pełni rozumiemy, dlaczego prezydent skierował ustawę do TK

Szef BCC i RDS: „Lex Tusk” to droga do Polexitu

Nikt nas siłą z Unii Europejskiej nie wyrzuci. Sami usuwamy się na margines. Prawdopodobnie jest to świadome i konsekwentne działanie do tego, by z tej Unii wyjść – mówi Łukasz Bernatowicz, prezes Związku Pracodawców Business Centre Club, przewodniczący Rady Dialogu Społecznego.