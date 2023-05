Prezydent Andrzej Duda wygłosił w poniedziałek oświadczenie, w którym poinformował, że podpisze ustawę o powołaniu Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 oraz że skieruje ją w tzw. trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. Przeciwko ustawie protestuje opozycja, która określa przepisy mianem "lex Tusk".

Prezydent oświadczył, że "władze rosyjskie od wielu lat na różny sposób próbowały wpływać na politykę innych krajów" i że kwestia rosyjskich wpływów powinna zostać wyjaśniona "na poziomie europejskim". - Powiedziałem premierowi Morawieckiemu, że twardo musimy się domagać powołania takiej komisji. Zwróciłem się do premiera o to, by postawił tę sprawę na Radzie Europejskiej, aby taka komisja została wspólną decyzją państw członkowskich powołana - powiedział.

Tusk zaprasza Dudę na "konsultacje społeczne"

Na decyzję prezydenta w sprawie ustawy nazywanej przez opozycję "lex Tusk" zareagował przewodniczący Platformy Obywatelskiej. "Panie Prezydencie, zapraszam na konsultacje społeczne 4 czerwca" - napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk.