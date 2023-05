Nieoficjalnie: Łukaszenko w trybie pilnym trafił do szpitala w Moskwie

Twórca skrajnie prawicowej milicji, Oath Keepers (pol. Strażnicy Przysięgi), Stewart Rhodes, został skazany na 18 lat więzienia za udział w spisku mającym na celu doprowadzenie do przewrotu w kraju. To najwyższy jak dotąd wyrok związany z atakiem na Kapitol, do którego doszło 6 stycznia 2021 roku.