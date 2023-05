Od kiedy i dla kogo darmowe szczepienia przeciw HPV? Premier o szczegółach kampanii

Szef rządu mówił, że nowotworom została wydana walka i wprowadzane są "bardzo konkretne" rozwiązania. - Bardzo się cieszę, że wdrażamy dzisiaj to, co zapowiedzieliśmy, to co obiecaliśmy - darmową, dobrowolną szczepionkę na raka szyjki macicy, szczepionkę HPV - powiedział Morawiecki.

Morawiecki zachęca do szczepień przeciw HPV

- Ta szczepionka ma za zadanie wyeliminować (choroby wywoływane przez HPV - red.) przynajmniej w takim stopniu jak to się stało już w kilkunastu najbardziej rozwiniętych krajach Zachodu, bogatszych od nas, które wprowadziły to wcześniej. My wdrażamy to teraz, ponieważ dla nas zdrowie nie jest i nie może być towarem. Zdrowie jest wartością bezcenną - mówił szef rządu.

Mamy szczepienia dwuwalentne, dziewięciowalentne - tutaj rodzice będą mogli dokonać wyboru. Adam Niedzielski

- Chcemy, żeby wszystkie dziewczynki i chłopcy - oczywiście na zasadzie dobrowolności - bezpłatnie mogły skorzystać z tej szczepionki - dodał Morawiecki. Zaznaczył, że szczepionka przeciw HPV była dostępna wcześniej, a "decyzją rządu jest to, aby była ona dostępna bezpłatnie".

Mateusz Morawiecki mówił, że co roku ponad 2,5 tys. kobiet w Polsce walczy z rakiem szyjki macicy. - Niestety ponad połowa tych kobiet przegrywa tę walkę - dodał. Premier wyraził nadzieję, że teraz sytuacja ta się zmieni. Szef rządu zachęcał do szczepień. - To wielka szansa na to, że kolejne pokolenia Polek nie będą już musiały walczyć z tym strasznym rakiem, rakiem szyjki macicy - powiedział.