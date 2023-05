Chcemy debaty na ten temat i chcemy przegłosować ten projekt. Czekamy, aż zostanie on wprowadzony pod obrady Sejmu. Jeżeli nie uda nam się wprowadzić tego projektu przed wyborami, to zrobimy to od razu po wyborach. To jest nasze twarde zobowiązanie - mówił o ustawie o in vitro w RMF FM poseł Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.