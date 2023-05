Porozumienie kończy współpracę z Agrounią. Powodem "pogłębiające się różnice"

Szef WHO mówi o kolejnej pandemii. Podkreśla, że trzeba się przygotować

Szef Światowej Organizacji Zdrowia wezwał w poniedziałek państwa świata do przeprowadzenia reform niezbędnych do przygotowania się do następnej pandemii, chwaląc ich "historyczną" decyzję o zaakceptowaniu znacznej podwyżki budżetu na dorocznym zgromadzeniu agencji ONZ.