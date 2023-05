Mularczyk w Die Welt o reparacjach: „Cena ofertowa”

„Niemcy wspierali Hitlera i wojnę”

W wywiadzie z „Die Welt” Mularczyk wyjaśnił także, że polski rząd pracuje nad raportem w sprawie reparacji od Rosji, choć – jak przyznał – „Rosja jest państwem terrorystycznym” i dialog z nią nie jest możliwy.

Pytany o podwójne standardy w kwestii reparacji i niespełnianie żądań organizacji żydowskich o odszkodowania za znacjonalizowane w Polsce mienie, Mularczyk wskazał na potrzebę polsko-żydowskiego dialogu w tej sprawie. „Ale bezprawie przyszło z Niemiec. Dlatego przy jednym stole powinni usiąść nie tylko Polacy i Żydzi, ale także Niemcy” – czytamy.

Na zakończenie Mularczyk odniósł się do tweeta kanclerza Olafa Scholza, który w rocznicę kapitulacji Niemiec w II wojnie światowej, napisał, że „78 lat temu Niemcy i świat zostały wyzwolone spod tyranii narodowego socjalizmu”. Wiceszef MSZ Polski powiedział, że „z polskiego punktu widzenia to zabawne, wręcz komiczne”. „Niemcy zostali pokonani, a nie wyzwoleni. Wspierali Hitlera i wojnę. Biznesmeni i rolnicy czerpali zyski z robotników przymusowych z Europy Wschodniej, wiedzieli o zbrodniach wojennych i obozach zagłady. Niemcy rabowali, mordowali i wspierali Hitlera tak długo, jak czerpali zyski z systemu. Uważanie, że naziści byli mniejszością, a większość Niemców była niewinna, jest alternatywną rzeczywistością” – wyjaśnił.

Odszkodowania dla Rosji

Dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung” („FAZ”), informując o wizycie Mularczyka w Berlinie, opisał także żądania, jakie pod adresem Polski wysunął przewodniczący rosyjskiej Dumy, Wiaczesław Wołodin. Wołodin domaga się „750 miliardów dolarów rekompensaty” za „odbudowę” Polski po II wojnie światowej, np. budowę obiektów przemysłowych – czytamy.

Jak pisze „FAZ”, według Wołodina „naród sowiecki” zapłacił wysoką cenę za wyzwolenie Polski. Co więcej, odnosząc się do przesunięcia granic na podstawie umowy poczdamskiej, Wołodin twierdzi, że jedna trzecia dzisiejszych ziem polskich stała się częścią Polski w 1945 roku tylko dzięki ZSRR. Przewodniczący Dumy nie pisze jednak o utracie wschodnich terytoriów, które zostały przyłączone do Związku Radzieckiego, a także podziale Polski w wyniku paktu Ribbentrop-Mołotow w 1939 roku – relacjonuje niemiecki dziennik. Dodaje, że nie wiadomo też, na jakiej podstawie Wołodin wyliczył owe 750 miliardów dolarów.

Wołodin skarżył się ponadto, że Polacy usuwają pomniki „sowieckich żołnierzy i wyzwolicieli”, zamykają rosyjskie szkoły, kradną rosyjską własność i „zachowują się chamsko”. Jako praktyczną konsekwencję tego zaproponował „zakazanie teraz Polakom zarabiania pieniędzy w Rosji” i zakazanie polskim ciężarówkom wjazdu do Rosji – czytamy w „FAZ”.