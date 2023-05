"Podkreślamy jeszcze raz, że niewypłacalność nie wchodzi w grę i jedynym sposobem, by posunąć sprawy naprzód w dobrej wierze, jest ponadpartyjne porozumienie" - oświadczył Biden po spotkaniu z McCarthym, które określił mianem "produktywnego".



McCarthy mówił po spotkaniu, że wierzy, iż uda się osiągnąć porozumienie. Dodał jednak, że nie zamierza brać pod uwagę planu Bidena, który chce zmniejszyć deficyt finansów publicznych przez podniesienie podatków dla najbogatszych Amerykanów i uszczelnienie luk w podatkach dla branży naftowej i farmaceutycznej. Spiker Izby Reprezentantów skupia się na zmniejszeniu wydatków w budżecie federalnym na 2024 rok.

8 proc. O tyle miałyby zmniejszyć się wydatki budżetowe USA w 2024 roku według propozycji Partii Republikańskiej

Obie strony mają czas do 1 czerwca, by zwiększyć dopuszczalny limit długu publicznego. Jeśli się im to nie uda USA grozić będzie niewypłacalność, a ekonomiści alarmują, że kraj może wpaść w recesję.



Sekretarz skarbu Janet Yellen mówiła w poniedziałek, że jest "bardzo prawdopodobne", że USA nie będą w stanie spłacać wszystkich swoich zobowiązań już na początku czerwca, jeśli limit długu nie zostanie podniesiony.

Partia Republikańska chce ciąć wydatki, Biden proponuje zmiany w podatkach

Jakiekolwiek porozumienie ws. podniesienia poziomu długu musi być jeszcze przyjęte przez obie izby Kongresu. W Izbie Reprezentantów większość ma Partia Republikańska, w Senacie - Partia Demokratyczna.