Poseł PO: Morawieckiego można nazwać bambikiem, bo zachowuje się jak bambik

- To jest człowiek, który czego się nie dotknie, to spartoli - powiedział sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński, przekonując w Polsat News, że o premierze Mateuszu Morawieckim można mówić per "bambik", jak zrobił to lider PO Donald Tusk.