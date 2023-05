Morawiecki o 800 plus już od czerwca: "Nie gramy do muzyki, którą gra Tusk"

W niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział podniesienie od 2024 r. kwoty 500 plus do 800 plus, wprowadzenie "w krótkim czasie" bezpłatnych leków dla osób od 65. roku życia oraz dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia, a także zniesienie opłat za autostrady.

Ile będzie kosztować realizacja obietnic złożonych przez Kaczyńskiego? Pytany o to w poniedziałek w Polsat News premier Mateusz Morawiecki, wiceprezes PiS, odparł, że "około 26 miliardów złotych dodatkowo". - To przede wszystkim podniesienie 500 plus do poziomu 800 plus - zaznaczył.

Skąd pieniądze na obietnice PiS?

Morawiecki nie zgodził się z opinią - wygłoszoną m.in. przez lidera PO Donalda Tuska - że waloryzacja 500 plus o 60 proc. "to jedynie rekompensuje inflację". - 60 proc. więcej to znacznie więcej niż ośmioletnia inflacja, nawet licząc na koniec tego roku, ok. 46 proc. - zaznaczył.

Skąd pieniądze na realizację propozycji PiS? - Przede wszystkim ze wzrostu gospodarczego i z uszczelnienia podatków - zadeklarował Morawiecki.