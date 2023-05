Marsz 4 czerwca w Warszawie. Samorządowcy z TAK! Dla Polski wzywają do wzięcia udziału

Jak u Hitchcocka podglądamy co się dzieje w TK – czy te obiboki przyjdą do pracy czy nie - powiedział na antenie RMF FM wicemarszałek Sejmu i poseł PSL Piotr Zgorzelski. - Dzisiaj paru sędziów nie ma ochoty do roboty. Cała piętnastka to jest ekipa wybrana przez PiS. Macie, co macie. Działajcie - dodał.