Prezydent Duda: Włączajcie się aktywnie w budowanie Rzeczypospolitej

Prezydent dziękował "tym, którzy przez lata zabiegali o to, by Polskę umocnić". - Dziękuję wszystkim, którzy przez te lata żmudnie budowali to, by Polska była jak najmocniejsza, bezpieczna i jak najbardziej zamożna. Wszystkim tym, którzy czynili to odpowiedzialnie - podkreślił.

Andrzej Duda wyraził radość z tego, że Polska jest dziś krajem demokratycznym. Apelował przy tym o branie udziału w wyborach - samorządowych, parlamentarnych i prezydenckich. - To jest prawdziwy probierz demokracji, jest demokracja wtedy, kiedy ludzie korzystają ze swojego prawa do oddania głosu i do współdecydowania o sprawach - zaakcentował.

- Proszę także, abyście się włączali, byście się włączali aktywnie w budowanie Rzeczypospolitej - apelował. Prezydent dziękował osobom wstępującym do służb mundurowych. - Polska dzisiaj potrzebuje siły, bezpieczeństwa militarnego i Polska dzisiaj potrzebuje tak ogromnie siły naszych rąk, naszej pracy dla Rzeczypospolitej naszej obywatelskiej postawy - mówił.