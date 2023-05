"Odbudowa Ukrainy będzie naszym priorytetem". Prezydent Duda o prezydencji Polski w UE

W związku z 19. rocznicą wejścia Polski do Unii Europejskiej prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki wygłosili oświadczenie dla mediów w ogrodach Pałacu Prezydenckiego, by, jak powiedział prezydent, podzielić się "odczuciem co do obecności Polski w UE" oraz powiedzieć o planach realizacji zadań polskich władz jeżeli chodzi o członkostwo w Unii.

Prezydent zaznaczył, że za półtora roku - w pierwszym półroczu 2025 r. - rozpocznie się polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. - To będzie bardzo ważny moment - ocenił. - Przygotowujemy się do tej prezydencji już dzisiaj. Chcemy, żeby Polska w tej prezydencji działała jak najlepiej - mówił Duda dodając, że istotne jest, by w okresie polskiej prezydencji postawione zostały kwestie ważne dla Polski.

Polska prezydencja w UE. Jakie będą priorytety?

Andrzej Duda oświadczył, że będą cztery priorytety prezydencji Polski w UE. - Po pierwsze (...) potrzebne jest zacieśnienie więzi euroatlantyckich - powiedział prezydent. - Jednym absolutnie z najważniejszych priorytetów naszych w czasie prezydencji dla Unii Europejskiej, dla Europy, będzie hasło zacieśnienia współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, zacieśnienia więzi euroatlantyckich - zadeklarował. - Więcej Stanów Zjednoczonych w Europie, więcej Unii Europejskiej w Stanach Zjednoczonych - dodał zaznaczając, że chodzi o współpracę gospodarczą oraz w zakresie bezpieczeństwa.

Duda: przyjęcie Ukrainy do UE jest wymogiem historycznym

- Druga sprawa, dla mnie niezwykle ważna, drugi priorytet, to członkostwo Ukrainy i Mołdawii w Unii Europejskiej - oświadczył Andrzej Duda. - Ale nie tylko, dlatego że jesteśmy zwolennikami polityki otwartych drzwi, dlatego patrzę także na państwa Bałkanów Zachodnich - podkreślił. - To są kraje, to są narody, społeczeństwa, które od kilkunastu lat czekają na to, by stać się częścią tej europejskiej wspólnoty - dodał.