Rosja zaostrza kary za zdradę i terroryzm. Putin podpisał ustawy

Informacje na temat decyzji Putina opublikowano na oficjalnym rosyjskim portalu informacji prawnej.

Do tej pory za zdradę w Rosji można było zostać skazanym na 20 lat łagru i grzywnę w wysokości do 500 tys. rubli. Nowelizacja art. 275 rosyjskiego Kodeksu karnego przewiduje, że szpiegostwo, udzielanie cudzoziemcom informacji stanowiących tajemnicę państwową, przejście na stronę wroga, udzielanie pomocy finansowej, logistycznej, doradczej lub innej w działaniach skierowanych przeciwko Rosji będzie zagrożone karą dożywocia.

Prezydent Władimir Putin podpisał też dekret o zaostrzeniu odpowiedzialności karnej za sabotaż i terroryzm. Zgodnie z nowymi przepisami, kara za organizowanie sabotażu wzrasta z 15 do 20 lat więzienia, zaś udział w międzynarodowym terroryzmie będzie zagrożony karą co najmniej 12 lat pozbawienia wolności (do tej pory - 10).

Z 15 do 20 lat więzienia wzrasta kara przewidziana w rosyjskim Kodeksie karnym w artykule dotyczącym "aktu terrorystycznego" za czyny stwarzające zagrożenie dla życia ludzi i mające na celu destabilizację sytuacji w kraju.