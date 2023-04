Donald Tusk: Po wygranych wyborach skłonimy prezydenta Dudę do współpracy

Koszty muszą być. To, że one są w tym momencie tak dotkliwe, to zasługa pewnego szalonego człowieka, co na wschodzie od nas mieszka i zdecydował się na barbarzyński krok względem swego sąsiada - mówił podczas Międzynarodowego Szczytu Klimatycznego TOGETAIR Piotr Sabat, członek zarządu PKN Orlen.