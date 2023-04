"Donald Trump mnie zgwałcił". Trwa proces cywilny przeciwko byłemu prezydentowi

Carroll zarzuca Trumpowi zniesławienie w związku z wypowiedziami byłego prezydenta zarzucającymi jej kłamstwo. Trump przekonywał, że nie zgwałcił Carroll, mówił też, że dziennikarka "nie jest w jego typie", a całą historię wymyśliła, by sprzedać swoją książkę.



Trump nie uczestniczy w procesie przed sądem w Nowym Jorku, który rozpoczął się we wtorek.



W serwisie społecznościowym Truth Social były prezydent USA przekonywał, że prawnik Carroll jest "działaczem politycznym", a cała sprawa jest "oszustwem" i "polowaniem na czarownice".



Sędzia Lewis Kaplan ostrzegł, że Trump naraża się na konsekwencje prawne, jeśli nadal będzie wypowiadał się publicznie na temat toczącego się procesu.



Przed sądem Carroll zeznała, że poznała Trumpa na kilka lat przed domniemanym gwałtem. W dniu gwałtu miał spotkać ją w sklepie Bergdorf Goodman, gdzie Trump miał kupować bieliznę dla kobiety. Przyszły prezydent miał poprosić Carroll, by przymierzyła bieliznę, na co ona odpowiedziała żartem, że to on powinien ją przymierzyć.



Ostatecznie Trump namówił ją, by weszła z nim do przebieralni, po czym zamknął drzwi, rzucił ją na ścianę i ściągnął jej rajstopy. - Palce Trumpa znalazły się w mojej waginie, to było bardzo bolesne - relacjonowała przed sądem Carroll, która twierdziła także, że Trump spenetrował ją także penisem.