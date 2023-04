Jak powiedział na antenie Radia Plus rzecznik PiS Rafał Bochenek, "jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską, to nie ma tam walki z kimkolwiek innym – jest walka pomiędzy Trzaskowskim i Tuskiem". - Wszyscy wiedzą, że chemii i miłości między tymi dwoma panami nie ma. Ich wspólne wydarzenie miało stworzyć wrażenie jedności. Natomiast wiemy, że tej współpracy nie ma, jest wewnętrzna rozgrywka partyjna - ocenił. - To wywoływało wewnętrznie w PO bardzo duży niepokój, dlatego panowie musieli pokazać się razem, żeby uspokoić nastroje. Ale wiemy, że każdy z tych panów gra na siebie - dodał.

Zdaniem Bochenka, "PO stawia na te dwa nazwiska, bo innych postaci charyzmatycznych nie ma w partii". - U nas zawsze to była gra drużynowa. Mamy mocne nazwiska mocnych polityków, z naszym liderem Jarosławem Kaczyńskim na czele - zaznaczył.

- Jarosław Kaczyński tak naprawdę od początku koordynuje działania roboczego sztabu, który działa w tym momencie na ulicy Nowogrodzkiej. Wyznacza kierunki naszych działań i podejmuje szereg inicjatyw. Będzie i jest aktywny we wszystkich naszych działaniach. Uczestniczy w podejmowaniu decyzji kierunkowych, co do pewnych inicjatyw. W najbliższy weekend prezes Kaczyński spotka się z wyborcami na Lubelszczyźnie. Będziemy rozmawiali o kolejnych ważnych sprawach dla Polski - powiedział rzecznik PiS.

Rafał Bochenek zapytany został także, kiedy ruszą rozmowy z koalicjantami oraz rozmowy na temat list. - Decyzji wiążących, jeżeli chodzi o Formułę startu Zjednoczonej Prawicy, jeszcze nie ma - powiedział polityk. - Na pewno chcielibyśmy iść do tych wyborów możliwe szerokim obozem politycznym. Ta formuła współpracy jako obóz Zjednoczonej Prawicy sprawdziła się i pokazała, że możemy podejmować dobre, skuteczne decyzje – zwłaszcza w czasach kryzysu. To był obóz polityczny na trudne czasy - dodał. - Ta formuła była efektywna. To jest kwestia ustaleń dwóch stron, do tanga trzeba dwojga, to wszystko przed nami. Niczego nie wykluczamy. Myślę, że w najbliższych tygodniach będą zapadały takie decyzje - podkreślił na antenie Radia Plus rzecznik PiS Rafał Bochenek