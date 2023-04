Utrzymać handel z Ukrainą

Sąd sprawdza też proporcjonalność środków. Nawet jeśli są problemy wynikające z nadmiernego importu produktów rolnych z Ukrainy, to czy całkowity zakaz jest instrumentem proporcjonalnym? – To wysoce wątpliwe. Jak doszłoby do procedury o naruszenie prawa, to Polska raczej nie byłaby w stanie się obronić – twierdzi Kleimann. Ale jeśliby KE zdecydowała się zaskarżyć polskie rozporządzenie do unijnego sądu, procedura trwałaby miesiącami i na obecną sytuację nie miałaby żadnego wpływu. To zapewne jeden z powodów, dla których Komisja nie chce na razie składać jednoznacznej deklaracji o uruchomieniu procedury.

Do sądu mogą się poskarżyć firmy pokrzywdzone niezgodną z prawem UE decyzją polskiego rządu. Najpierw musiałaby jednak wyczerpać środki prawne przed polskimi sądami, a dopiero potem pójść do sądu unijnego, co może się nie opłacać, jeśli polski zakaz będzie obowiązywać do końca czerwca.

Drugi powód wstrzemięźliwości KE wynika z tego, że sytuacja na rynkach – po uruchomieniu tzw. pasów solidarnościowych, które miały pomóc w szybkim wywozie zboża ukraińskiego blokowanego w portach Morza Czarnego – jest trudna. – Masowy tranzyt przez Polskę, pełne silosy, nowe szlaki tranzytowe: to nowa sytuacja. Należało oczekiwać, że będą wąskie gardła. I coś trzeba z tym zrobić. Może zachęcić inne kraje do zapewnienia infrastruktury, pozwalającej wywieźć zboże z Polski – zastanawia się Kleimann.

Nowe reguły gry

Komisja nie chce też eskalować sporu, by nie zaszkodzić z trudem utrzymywanej jedności wobec Kijowa. Zaproponowała już przedłużenie rozporządzenia, gwarantującego ukraińskim produktom swobodny dostęp do unijnego rynku. Obowiązuje ono do 5 czerwca 2023 r. i miałoby być przedłużone na kolejny rok. Zgoda Polski i innych państw wprowadzających teraz zakaz importu, nie jest konieczna, bo ten akt przyjmowany jest kwalifikowaną większością głosów. Ale nikt nie chce forsować go kosztem sąsiadów Ukrainy, dlatego KE już zaproponowała zmiany w rozporządzeniu, by uspokoić nastroje.

Po pierwsze, wzmocniony ma być mechanizm monitorowania sytuacji: co dwa miesiące sporządzano by analizę wpływu liberalizacji na unijne rynki. Po drugie, czas trwania dochodzenia w razie ewentualnych problemów skrócony byłby z sześciu do trzech miesięcy. Wreszcie ewentualne środki zaradcze mogłoby być wprowadzone bez konieczności wskazywania na poważne straty producentów. Zamiast tego wprowadzono by pojęcie „negatywnego wpływu na unijne rynki”. Dyskusja na temat nowego rozporządzenia rozpoczyna się w tym tygodniu.