Miłosz Motyka: Afera to efekt nieudolności rządu

Wspominany już Henryk Kowalczyk poniósł polityczną odpowiedzialność, podając się do dymisji.

Henryk Kowalczyk poniósł odpowiedzialność za to, że nie dotrzymał słowa danego rolnikom w marcu i nie zrealizował z nimi porozumienia, które wcześniej podpisał. Dalej nie wiadomo, dlaczego Ministerstwo Finansów, które ma pod sobą służby celne i Krajową Administrację Skarbową, pozwoliło na to, żeby ukraińskie zboże trafiło do Polski w sposób niekontrolowany. Gdzie były służby? Co zrobił pan minister Kamiński (szef MSWiA – red.)? Nawet prokuratura miała sygnały od wojewodów z PiS, a mimo tego ministrowie z PiS zupełnie nie zareagowali na ten problem.

Jak PSL rozwiązałoby ten problem?

Jeżeli PSL kierowałby resortem rolnictwa, to takiego problemu w ogóle by nie było – wprowadzenie kaucji w lipcu zapobiegłoby tej sytuacji. Teraz rząd ma 90 dni – wtedy zaczną się żniwa – żeby ściągnąć ukraińskie zboże z polskiego rynku. Jak to zrobić? Zwiększyć moce transportowe w portach. Utworzyć korytarze eksportowe do portów w Bremie, Rotterdamie i Konstancy, żeby szybko reeksportować to zboże. Jak najszybciej trzeba wprowadzić ustawę zwiększającą biokomponenty w biodieslu, żeby móc przerobić zboże na bioetanol. Trzeba również dopłacić rolnikom do magazynowania zboża i wprowadzić jego powszechny skup, a nie tylko dopłaty do skupu. Teraz mamy nadwyżkę na poziomie 7 milionów ton, a pojemność magazynów to zaledwie 350 tysięcy ton. Pytanie do rządu: gdzie rolnicy mają zwieźć to zboże?

—współpraca Karol Ikonowicz