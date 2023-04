Antyrządowy protest w Czechach. Demonstranci chcą pokoju na Ukrainie

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 418 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Minister obrony Ukrainy, Ołeksij Reznikow, zapowiedział odejście z urzędu po wygranej przez Ukrainę wojnie.

Czeska policja nie podała szacunków dotyczących liczby uczestników protestu, odbywającego się pod hasłem "Czechy przeciw ubóstwu". Zdaniem organizatorów w proteście mogło wziąć udział nawet 100 tysięcy osób.



Protest zorganizowała pozaparlamentarna partia PRO (Prawo Szacunek Fachowość). Ugrupowanie krytykuje centroprawicowy rząd Petra Fiali za sposób walki z kryzysem energetycznym, z którym boryka się Europa w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę. W marcu inflacja w Czechach, liczona rok do roku, wyniosła 15 proc., co stanowi niewielki spadek w porównaniu do lutego (16,7 proc.) i stycznia (17,5 proc.).

PRO zarzuca też rządowi ograniczanie wolności słowa, realizowane w ramach walki z dezionformacją oraz domaga się jak najszybszego podjęcia rozmów pokojowych mających zakończyć wojnę na Ukrainie. Kierownictwo partii zaprzecza jednocześnie, jakoby ugrupowanie było prorosyjskie.