Błaszczak: Potrzebujemy jeszcze 2 lat i będziemy mieć najsilniejszą armię lądową w Europie

- Prawo i Sprawiedliwość rządzi teraz. Bardzo zabiegamy o to, żebyśmy ponownie otrzymali mandat na rządzenie w kolejnej kadencji, bo wtedy skończymy te procesy, które rozpoczęliśmy - mówił w radiowej Jedynce szef MON.

- Zbudujemy najsilniejsze wojska lądowe w Europie - obiecał. - Jesteśmy na dobrej drodze, żeby to uczynić. Potrzebujemy jeszcze, no powiedziałbym dwóch lat i wtedy rzeczywiście Wojsko Polskie będzie najsilniejszą armią lądową w Europie - powiedział Mariusz Błaszczak, wiceprezes PiS.

We wtorek wicepremier informował, że w Polsce wylądowały amerykańskie myśliwce F-22 Raptor. - To jest nasz program, wynikający ze współpracy polsko-amerykańskiej, że nasze Siły Powietrzne otrzymują wsparcie w postaci amerykańskich samolotów wielozadaniowych. To jest jest bardzo ważny element współpracy, pokazujący interoperacyjność - skomentował we wtorek Błaszczak.

- Piloci F-22 ćwiczą z naszymi pilotami F-16, nasi piloci F-16 przygotowują się do tego, żeby w przyszłym roku pilotować polskie F-35 - mówił.