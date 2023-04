18,9 tys. zł – to najwyższe dopuszczone przepisami wynagrodzenie, przysługujące dotąd dyrektorowi generalnemu w Kancelarii Prezydenta. Ta kwota wzrosła do 21,8 tys. To skutek zarządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników kancelarii, które 20 lutego podpisał Andrzej Duda.

Reklama

Jego kancelaria nie jest jedyną instytucją, której pracownicy dostaną podwyżki. Z powodu szalejącej inflacji w całej budżetówce zaplanowano w 2023 roku wzrost płac o 7,8 proc. Problem w tym, że u prezydenta podwyżki zaplanowano tak, by dla części pracowników mogły znacznie przekroczyć wspomniany wskaźnik dla budżetówki.

16 proc. o tyle poszły w górę maksymalne zarobki dyrektora w Kancelarii Prezydenta

Powodem jest to, że wprowadzono je dwutorowo. Po pierwsze, Duda podwyższył widełki z załącznika do zarządzenia. Np. u dyrektora generalnego górna granica zarobków poszybowała z 13,5 do 15 tys., u dyrektora z 12,5 do 14 tys., u doradcy prezydenta z 12 do 13 tys., u głównego specjalisty z 10 do 11 tys., u radcy zaś z 6 tys. do 6,8 tys.

Niekiedy wzrost jest wyższy niż 7,8 proc., np. w przypadku dyrektora wynosi aż 12 proc. To jednak nie koniec. W nowym zarządzeniu prezydent dodatkowo podwyższył górną kwotę dodatków funkcyjnych. W przypadku stanowisk kierowniczych maksymalny dodatek wzrósł z 40 do 45 proc., a pracowników samodzielnych, koordynujących pracę wieloosobowych stanowisk oraz kierownika kancelarii tajnej – z 20 do 25 proc. To dlatego np. zarobki dyrektora generalnego wzrosły w sumie o 15 proc.

Reklama

To kwoty maksymalne, których przyznanie zależy od uznaniowej decyzji. Opozycja spodziewa się jednak, że zarobki w kancelarii rzeczywiście pójdą w górę. – Jest takie powiedzenie, że nie po to pojawia się w teatralnym spektaklu strzelba, by do końca ostatniego aktu nie wystrzeliła – mówi Jarosław Urbaniak, poseł KO.

Czytaj więcej Polityka Duda podnosi pensje. Podwyżki wyższe, niż w budżetówce Andrzej Duda i Mateusz Morawiecki dali podwyżki pracownikom swoich kancelarii. Ten pierwszy wyższe niż te, na które może liczyć reszta budżetówki.

Zauważa, że pod koniec marca widełki w swojej kancelarii podniósł też premier Mateusz Morawiecki. Jednak tam podwyżki odpowiadają wzrostowi zaplanowanemu dla budżetówki.