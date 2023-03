Europoseł w programie „Onet Rano” komentował działalność państwowych i wspierających rząd mediów w kontekście śmierci syna posłanki Magdaleny Filiks. Po pogrzebie 15-latka TVP Info emitowała tzw. paski, na których można było przeczytać m.in. „Politycy Platformy Obywatelskiej odpowiedzialni za śmierć dziecka - ofiary pedofila” czy „Mikołaj Filiks nie żyje z powodu działań polityków Platformy Obywatelskiej”.

Telewizja państwowa przekonywała też swoich widzów, że Mikołaj Filiks odebrał sobie życie, gdyż rzekomo to poseł PO Piotr Borys jako pierwszy ujawnił dane pozwalające na identyfikację ofiary pedofila. TVP Info pominęła, że wcześniej sama opublikowała informacje, pozwalające na identyfikację ofiary, podobnie jak Radio Szczecin. Borys zapowiedział skierowanie sprawy do sądu.

- W Europie otwiera się szeroko oczy, bo to przypomina żywcem to, co się dzieje na Białorusi, w Rosji, to, co się dzieje w państwach, które z demokracją nie mają nic wspólnego - komentował w piątek w Onecie Robert Biedroń.

Biedroń: Bez UE Polska nie różniłaby się od Rosji i Białorusi

Europoseł ocenił, że „naszą jedyną ostoją jest dziś Unia Europejska”. - To, że jesteśmy w UE, prowadzi do tego, że Kaczyński musi powstrzymać swoją chęć zawłaszczenia wszystkiego. Bez bycia we wspólnocie już dawno wpadlibyśmy w orbitę satrapów jak (Aleksander) Łukaszenka i (Władimir) Putin. Niczym byśmy się od nich nie różnili - zwrócił uwagę.



- To jest szaleństwo. To naprawdę doprowadzi do kolejnych tragedii. Ci ludzie są bez opamiętania - powiedział Robert Biedroń.

Śledztwo prokuratury

Dwa tygodnie temu Magdalena Filiks poinformowała o śmierci swojego 16-letniego syna, Mikołaja. Chłopiec przed kilkoma laty padł ofiarą pedofila, mężczyzny ze środowiska zachodniopomorskiej PO. Sprawca został prawomocnie skazany ponad rok przed tym, jak redaktor naczelny Radia Szczecin Tomasz Duklanowski, prowadząc własne „śledztwo ws. pedofilii w PO”, poinformował w swoim materiale o ofiarach w sposób umożliwiający ich identyfikację. Ten sam materiał opublikowała m. in. TVP Info.

Po pogrzebie Mikołaja Filiksa TVP i prorządowi publicyści zaczęli oskarżać Platformę Obywatelską o przyczynienie się do śmierci syna posłanki. W podobny sposób wypowiadali się politycy PiS. Wiceminister kultury Jarosław Sellin mówił o „nakręcaniu spirali nienawiści”, z kolei Marek Suski przekonywał, że „dziennikarze mają obowiązek informować, a jeśli jest sytuacja związków z PO, to wywołuje to złość i agresję”. - PO tonie, bo ta afera jest niezwykle groźna dla nich, więc atakują niewinnych - mówił.

W sprawie śmierci syna posłanki KO Prokuratura Rejonowa Szczecin-Zachód prowadzi śledztwo pod kątem czynu z art. 151 k.k. czyli doprowadzenia do samobójstwa.