Rostowski był pytany o czwartkową dymisję sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Jacka Żalka.

„Dla dobra toczącego się postępowania oraz w związku (z) pojawiającymi się w przestrzeni medialnej nieprawdziwymi informacjami, godzącymi w moje dobre imię oraz wizerunek rządu Zjednoczonej Prawicy, złożyłem dziś rezygnację ze stanowiska Sekretarza Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej do czasu wyjaśnienia sprawy” - napisał Żalek w oświadczeniu, wydanym w piątkowy wieczór.

Jacek Żalek z Partii Republikańskiej, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, poinformował o złożeniu dymisji. To efekt doniesień o nieprawidłowościach w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Dymisja ma związek z podejrzeniami o nieprawidłowości w przyznawaniu dotacji na projekty badawczo-rozwojowe przez NCBR, którego siedziba została już przeszukana przez CBA, a prokuratura wszczęła śledztwo. Żalkowi, politykowi Partii Republikańskiej, zabrano pełnomocnictwa do nadzoru nad Centrum. Kontrowersje wzbudziły dwie dotacje - ostatecznie nie wypłacone - w wysokości 55 mln zł i 123 mln zł.

- To słuszny krok. To co się tam stało, jest po prostu niepojętym skandalem. To jest oczywiście tylko wierzchołek góry lodowej. Widać, że przekręty, kradzież która się odbywa na finansach publicznych ze strony władzy obecnej jest tak skrajna, że nawet PIS, który broni swoich do ostatniego, musiał go usunąć - skomentował.

A czy sytuacja w NCBR może mieć wpływ na możliwość niewypłacenia przez UE funduszy unijnych Polsce?

- Może wpłynąć. Muszą być systemy, które zapewniają bezpieczeństwo finansów UE. I nie mogą być to tylko dziennikarze. Gdy weźmiemy to razem z tym wielkim projektem PiS-u, którym jest upartyjnienie sądów, to wtedy UE nie będzie miała wyboru - ocenił Rostowski.



Jak mówił UE może uznać, że pieniądze Unii Europejskiej są zagrożone. - Jest duże niebezpieczeństwo, że UE będzie musiała wstrzymać nie tylko pieniądze z KPO, ale nawet z funduszy strukturalnych. To bardzo niebezpieczna sytuacja, nie tylko dla finansów publicznych, ale dla całej gospodarki polskiej - stwierdził.

Te 8-10 proc. inflacji pod koniec roku to będzie dodatkowy wzrost cen w porównaniu z tymi 18-19 proc., które będziemy widzieli w marcu Jacek Rostowski, były minister finansów

Rostowski był też pytany o ocenę prezesa NBP Adama Glapińskiego, który mówił w czwartek, że pod koniec roku inflacja będzie wynosić w Polsce 7-8 proc.



- Ja myślę, że będzie trochę wyższa, ale 7, 8, 9,10 proc. to jest bardzo wysoka inflacja. W stosunku do spadku cen, które mieliśmy pod koniec naszych rządów. W stosunku do relatywnie niskiej inflacji przez pierwsze dwa lata rządów PiS. A potem zaczęła ta inflacja rosnąć. A teraz trzeba pamiętać, że te 8-10 proc. to będzie dodatkowy wzrost cen w porównaniu z tymi 18-19 proc., które będziemy widzieli w marcu - skomentował.