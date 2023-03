Dariusz Joński i Michał Szczerba, posłowie Koalicji Obywatelskiej, ujawnili nowe fakty związane z dotacjami z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jedna z dotacji, w wysokości 55 milionów, przeznaczona została 26-latkowi, który założył firmę już po ogłoszeniu naboru do konkursu z kapitałem zakładowym wynoszącym 5 tysięcy złotych. 123 miliony złotych przyznane zostały zaś firmie z Białegostoku, która od czasu założenia w 2020 roku, miała przynosić co roku straty. Pracę NCBR z ramienia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej nadzorował wiceprezes Partii Republikańskiej Jacek Żalek.

Szef Partii Republikańskiej Adam Bielan zapytany został w rozmowie z TVN24 o zdjęcie ze spotkania z 2017 roku, na którym siedzi obok potencjalnego głównego beneficjenta 123-milionowej dotacji z NCBR – będącego prezesem spółki Chime Networks z Białegostoku Piotra Maziewskiego. Na zdjęciu jest także Jacek Żalek

- Poznałem go w 2017 roku. Nie miałem z nim przez lata żadnego kontaktu - powiedział Adam Bielan. - To jest spotkanie, które organizował pan Jacek Żalek, wówczas szef grupy przyjaźni polsko-katarskiej w polskim parlamencie - dodał polityk.

Zapytany o obecnego na spotkaniu Piotra Maziewskiego, Bielan stwierdził, że "to jest pytanie do Jacka Żalka". - Jak rozumiem, współorganizował to spotkanie. Ja pana Maziewskiego przed tym spotkaniem nie znałem. Poznałem go wtedy, to było krótkie, kurtuazyjne spotkanie, bo szef największego funduszu katarskiego przyjechał do Polski, żeby zbadać możliwości inwestowania w rozmaite projekty. Miał serię spotkań w rządzie, a ja, jako wicemarszałek Senatu, zostałem poproszony przez Jacka Żalka o spotkanie z nim - powiedział Bielan.

Polityka zapytano również o to, czy to zbieg okoliczności, że Jacek Żalek przyprowadził na spotkanie z katarskimi inwestorami największego beneficjenta grantu. - Nie potrafię panu odpowiedzieć na to pytanie - przyznał w rozmowie z TVN24.