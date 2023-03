"Rzeczpospolita" publikuje pierwszą rozmowę z prof. Ewa Marciniak, dyrektor CBOS. Jakie są plany na zmianę działania tej instytucji? "Mam kilka pomysłów, które mogłyby wpłynąć na jej działanie. Odnoszą się one do kilku obszarów. Pierwszy z nich to badania. CBOS prowadzi przeważnie badania ilościowe - to, co widać w komunikatach. Natomiast ja chciałabym dodatkowo wprowadzić badania jakościowe, ponieważ dzięki nim głębiej wnikamy w procesy społeczne, potrafimy sformułować odpowiedź na pytanie dlaczego coś się dzieje. To ważne uzupełnienie tradycyjnych sondaży" - mówi nam prof. Ewa Marciniak.

Czego dotyczyć będą badania? "Jako przykład mogę podać badanie, które zamierzamy wkrótce wykonać - barometr małych miast. Wybrane będą miasta powiatowe, w których była najwyższa czy najniższa frekwencja wyborcza, spektakularnie zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość, czy Platforma Obywatelska lub inne partie. Zadamy pytania o problemy, które mieszkańcy diagnozują, zapytamy, jak układają się relacje władzy - czy na przykład przenosi się konflikt polityczny z poziomu centralnego, czy są tam egzotyczne koalicje, jak długo one trwają itd." - dodaje prof. Marciniak.

Całość rozmowy w piątkowej "Rzeczpospolitej".