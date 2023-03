Korespondencję Hancocka, która wyciekła z komunikatora WhatsApp, publikuje "Daily Telegraph".



Gdy w maju 2020 roku brytyjscy nauczyciele przygotowywali się do powrotu do szkół, ówczesny minister edukacji napisał do Hancocka, by ten pomógł mu w zabezpieczeniu środków ochrony osobistej (m.in. maseczek) dla szkół.

Jak dodał jest to niezbędne, by personel szkół nie potraktował braku tych środków jako "pretekstu, by nie otwierać szkół".



"Niektórzy będą chcieli po prostu przekonywać, że nie mogą (wrócić do szkół), mając wymówkę, aby uniknąć konieczności nauczania" - napisał Williamson.



Jak przypomina Sky News ówczesny minister edukacji w zupełnie innym tonie wypowiadał się wówczas publicznie. W maju chwalił nauczycieli za to, że w trudnym czasie pandemii "byli znakomici" - Jesteśmy wdzięczni za to co zrobiliście wychodząc poza swoje obowiązki - podkreślał.



Pięć miesięcy później Hancock napisał do Williamsona gratulując mu decyzji ws. przełożenia egzaminów w szkołach o kilka tygodni, w związku z trwającą pandemią.



"Jaką bandą osłów są nauczycielskie związki zawodowe" - napisał przy tej okazji Hancock.



"Wiem, oni naprawdę, naprawdę nienawidzą pracować" - odpisał Williamson.



Brytyjski rząd podjął decyzję o zamknięciu szkół, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w marcu 2020 roku.



Przez kolejny rok szkoły były kilkukrotnie otwierane i zamykane, w zależności od sytuacji epidemicznej w Wielkiej Brytanii.



Nauczycielskie związki zawodowe i dyrekcje szkół podkreślały, że nie chcą narażać nauczycieli i dzieci cierpiących na choroby przewlekłe na ryzyko zakażenia się w szkołach koronawirusem.