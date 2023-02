Czytaj więcej Konflikty zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 368 Minął rok od rozpoczęcia wojny na Ukrainie. Rosjanie rozpoczęli swoją inwazję 24 lutego 2022 roku. Ofensywa, która w ocenie Kremla, miała potrwać kilka dni, przerodziła się w długotrwały konflikt.

- W dzisiejszych warunkach, kiedy wszystkie wiodące kraje NATO zadeklarowały swój główny cel jako zadanie nam strategicznej porażki, tak aby nasz naród cierpiał, jak mówią, jak możemy w tych warunkach ignorować ich zdolności nuklearne? - pytał Putin na antenie telewizji państwowej Rossija 1.

Zachód, powiedział Putin, chciał zlikwidować Rosję.

- Oni mają jeden cel: rozwiązać były Związek Radziecki i jego podstawową część - Federację Rosyjską - mówił rosyjski prezydent.

- Zachód pośrednim wspólnikiem "zbrodni" popełnionych przez Ukrainę - dodał.

- Świat musi się zmienić, ale Rosja jest przeciwna budowaniu nowego świata w interesie tylko jednego państwa - Stanów Zjednoczonych - przekonywał Putin.

W jego ocenie, gdyby Moskwa nie utrudniała polityki państw zachodnich, losy narodów Rosji mogłyby się diametralnie zmienić, a przede wszystkim narodu rosyjskiego.

- To wszystko było w planach, te plany są określone na papierze. Po prostu, kiedy budowaliśmy stosunki, staraliśmy się o tym nie mówić, niejako ze względów partnerskich. Ale to wszystko jest, to wszystko jest zapisane - twierdzi.

- Naród rosyjski, jeśli Zachodowi uda się rozbić Federację Rosyjską i ustanowić kontrolę nad jej fragmentami, może nie przetrwać - będą Moskale, Uralowie i inni - mówił.