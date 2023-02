Paweł Kowal ocenił wizytę prezydenta USA, Joe Bidena w Warszawie.

Reklama

- Prezydentowi udało się w ciągu roku zmobilizować Zachód i realnie odtworzyć NATO. A także zmontować koalicję anty-putinowską, w której jest już pięćdziesiąt państw. Pokazał również, że Polska i Ukraina mogą siedzieć przy głównym stoliku rozmów. Dla naszych państw jest to pierwsza taka oferta w historii - nie będziemy już o nic prosić. Mobilizacja wojskowa Ukrainy i powstanie humanitarne w Polsce w czasie napływu uchodźców z Ukrainy dają nam tytuł do tego, żeby siedzieć przy głównym stoliku. Jednym warunkiem jest to, żeby mieć poukładane i demokratyczne państwo. Echem wystąpienia Joe Bidena w Warszawie było słowo "demokracja" - zaznaczył polityk.

- Prezydent USA zaproponował nam bycie częścią Zachodu w stu procentach, na tej samej zasadzie co Wielka Brytania, Niemcy i Włochy. Ale jasnym warunkiem było spełnienie tego trzeciego warunku, o którym część ludzi w Polsce nie chce dzisiaj słyszeć - dodał.

Bardzo dziwię się ludziom, którzy określili przemówienie Bidena jako słabe Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, były wiceszef MSZ w rządzie PiS

Zdaniem posła "Polska stoi przed wyjątkową szansą".

Reklama

- Biden postawił nam ofertę polityczną na miarę stuleci. Jeżeli ktoś umie zna polska historię, to wie, że żaden prezydent nie zaoferował nam więcej. Bardzo dziwię się ludziom, którzy określili przemówienie Bidena jako słabe - stwierdził były szef MSZ.

Czytaj więcej Polityka Przydacz: Wystąpienie Bidena na Zamku Królewskim było dosyć mocne To wystąpienie na Zamku Królewskim było dosyć mocne. Jasno wyznaczyło granice – my jesteśmy wolnym światem, a po drugiej stronie są ciemni autokraci, którzy chcą zburzyć porządek światowy - powiedział w rozmowie w RMF FM Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta.

Paweł Kowal odniósł się także do słów prezesa PiS-u, Jarosława Kaczyńskiego, który stwierdził, że prezydent USA "nic nie powiedział" podczas swojego wystąpienia w Warszawie.

- Jarosław Kaczyński proponował nam dwa lata temu koalicję z Orbanem, Salvinim i Le Pen. Teraz Joe Biden zaproponował nam główny stolik z państwami Zachodu. To co powinniśmy wybrać? Mizianie się z małym faszystą Europy? Nie powinniśmy jednak wypominać tego, tylko przyjąć ofertę Bidena, ponieważ polskie społeczeństwo na to zasługuje - podkreślił.