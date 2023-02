Generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych, w programie #RZECZoPOLITYCE zapytany został między innymi, czy Ukraina wygra wojnę z Rosją. - Na pewno wygra, ale musi być spełnionych kilka warunków. Trzeba Ukrainie natychmiast pomóc, ona ma się czym bić, ale to, czym się bije, jest niewystarczające, żeby pokonać armię rosyjską. Systemy, które oferujemy Ukrainie są często systemami z lamusa, które nie mają takich możliwości, jakie mieć powinny, żeby pokonać armię rosyjską - powiedział. - Niech się zachodni politycy pochylą, zmienią filozofię i podejście do wyposażenia armii ukraińskiej w nowoczesne systemy, które mają większe zdolności rażenia - dodał.

Przełomowa wizyta Bidena

Gen. Skrzypczak mówił także o wizycie prezydenta USA Joe Bidena oraz o jego słowach, które według niektórych nie były zbyt konkretne. - Politycy europejscy brylują na salonach opowiadając jak i co chcą przekazać Ukrainie. Z punktu widzenia wojskowego to powinno być objęte tajemnicą. Broń, która trafia na front powinna być dla Rosji zaskoczeniem a nie informacją w mediach. Nie wolno tego robić - powiedział, zaznaczając, że nie dziwi się, iż Biden nie mówi o szczegółach.

Jak ocenił generał, „wizyta Bidena w Ukrainie i Polsce jest dla niego wizytą przełomową”. - Czekałem na przełom na froncie, ale wizyta prezydenta USA była pierwszym przełomem. Pokazał, że Ameryka będzie wspierać Ukrainę. Moim zdaniem stały dwie wielkie rzeczy: Biden pokazał Europie, gdzie jest jej miejsce, przyciął wszystkie gry salonowe polityków europejskich i podziękował Polakom za wkład w pomoc Ukrainie. To bardzo ważne - zaznaczył.

Zdaniem byłego dowódcy Wojsk Lądowych, „gdyby prezydentem był Trump, to Ukrainy już prawdopodobnie by nie było i byłby chaos w NATO, a przy granicy z Polską stałyby uzbrojone po zęby hordy armii rosyjskiej”. - Biden swoją postawą gwarantuje nam to, że możemy czuć się bezpieczni. Powoduje, że armia rosyjska ma poważne problemy z pokonaniem armii ukraińskiej. Wierzę w to, co on robi. Czy musi mówić o wszystkim? Niezasadnym byłoby, gdyby mówił o wszystkim, co robi dla Ukrainy i Europy. Jeżeli ktoś nie docenia tego, co robi Biden, to znaczy, że przecenia to, co robi Putin. A to, co robi Biden nam gwarantuje wolność, bezpieczeństwo i demokrację - podkreślił Skrzypczak.

"Ofensywa, którą przygotowuje Rosja, będzie ostatnim zrywem jej armii"

Generał zapytany został również, w jakim stanie jest rosyjska armia oraz, czy Chiny ją wesprą. - Moim zdaniem Rosja zbudowała potencjał na tyle, że ma przewagę nad armią ukraińską. Ilościową. Ta ofensywa, którą przygotowuje Rosja, będzie ostatnim zrywem armii rosyjskiej. Rosji na więcej stać już nie będzie, bo wytracają ogromne ilości kadry dowódczej - stwierdził. - Ukraińcy moim zdaniem wytrzymają tę ofensywę, załamią wojska rosyjskie i ich natarcie oraz stworzą warunki, żeby na początku lata przeprowadzić swoją kontrofensywę. Pod warunkiem, że Europa i USA dadzą dobry sprzęt - podkreślił.

- Czy Chiny udzielą pomocy? Mam nadzieję, że USA – i nie tylko – skutecznie zablokują pomoc militarną od Chin. Tym bardziej, że jeśli Chiny się włączą w ten konflikt, to poniosą konsekwencje w innych obszarach, choćby ekspansji ekonomicznej - powiedział gen. Skrzypczak.

W opinii byłego dowódcy Wojsk Lądowych „prawdopodobieństwo użycia broni atomowej przez Putina jest bardzo niskie”. - Z uwagi na to, że prezydent Chin powiedział Putinowi wyraźnie, że nie życzyłby sobie, żeby doszło do wymiany ciosów jądrowych. Doszłoby wtedy do eskalacji i kataklizmu, który dotknąłby również Polaków - stwierdził.

Gen. Skrzypczak uważa także, że „Europa powinna dać więcej ze swojego arsenału”. - Nie z magazynów, muzeów, z lamusa. Sprzęt nowoczesny, który ma wielokrotnie większe możliwości rażenia niż sprzęt rosyjski. NATO się angażuje i szkoli wojsko ukraińskie, ale nie powinno brać aktywnego udziału w tej wojnie. Wydaje się, że decyzje polityczne o przekazywaniu samolotów i systemów uderzeniowych już zapadły i Ukraina wkrótce je otrzyma - podkreślił gen. Waldemar Skrzypczak.