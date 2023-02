Sasin pisze list do europosłów. Chodzi o polskie kopalnie

Parlament Europejski (PE) pracuje nad rozporządzeniem dotyczącym redukcji emisji metanu. Może to oznaczać szybsze zamykanie kopalń, niż wynikałoby to z umowy społecznej. Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin pisze list do polskich europosłów o pomoc w zmianie przepisów i występuje wraz z propozycją zmian w rozporządzeniu. Na grudniowej Radzie UE ds. energii, polski głos w tej sprawie jednak nie przebił się.