Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 359 24 lutego 2022 roku rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. Wicepremier Ukrainy apeluje, by wszyscy cywile, którzy przebywają jeszcze w Bachmucie, jak najszybciej opuścili miasto.

W czwartek Rosja dokonała ataku rakietowego na Ukrainę - w nocy przeciwko celom na Ukrainie wystrzelono 36 rakiet, z których 16 miało zostać zestrzelonych.



Rosjanie ostrzelali m.in. największą rafinerię na Ukrainie - rafinerię w Krzemieńczuku, w którą miało trafić od 6 do 8 pocisków. Skala zniszczeń na terenie rafinerii jest nieznana.



Strona ukraińska informowała, że Rosjanie użyli do ataku m.in. pocisków Ch-31 i pocisku przeciwokrętowego Onyks - tych pocisków ukraińska obrona przeciwlotnicza nie jest w stanie strącić.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Rosjanie powoli posuwają się do przodu w Donbasie. Zełenski: Rosja się spieszy Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, wzywa sojuszników, by przyspieszyli dostawy pomocy wojskowej na Ukrainę w czasie, gdy w Brukseli spotykają się ministrowie obrony państw NATO, a w Donbasie Rosjanie intensyfikują swoje działania, co wskazuje na rozpoczynanie przez nich nowej ofensywy.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał w swoim wieczornym raporcie, że Rosjanie ostrzelali w ciągu doby ponad 20 miejscowości na wschodzie i południu Ukrainy.



Jak dotąd Rosja nie podała żadnych informacji na temat czwartkowego ataku rakietowego.



W Mołdawii, przy granicy z Ukrainą, policjanci odnaleźli w czwartek szczątki rosyjskiej rakiety. Zdarzyło się to już po raz czwarty, odkąd Rosja rozpoczęła w październiku 2022 roku zmasowane ataki rakietowe na cele na Ukrainie.

Są miejsca, gdzie ich ciała są po prostu ułożone w stosy Taras Dziuba, oficer prasowy 80. Brygady Powietrzno-Desantowej Sil Zbrojnych Ukrainy

Na froncie najcięższe walki nadal toczą się o Bachmut, miasto w obwodzie donieckim, które Rosjanie próbują zająć od miesięcy. Zdobycie Bachmutu byłoby największym sukcesem rosyjskiej armii od lipca 2022 roku. Zajęcie miasta umożliwiłoby Rosjanom rozwinięcie ofensywy w obwodzie donieckim w kierunku Słowiańska i Kramatorska.



Większość cywilów mieszkających w Bachmucie (przed wojną było ich ok. 70 tysięcy) opuściło miasto, jednak - jak wynika z wpisu wicepremier Ukrainy, Iryny Wereszczuk, na jej kanale w serwisie Telegram, w Bachmucie wciąż przebywa ok. 6 tys. cywilów. Wereszczuk wzywa ich do jak najszybszej ewakuacji.



- Oni (Rosjanie) wysyłają mnóstwo żołnierzy. Nie sądzę, aby byli w stanie nadal atakować w ten sposób - mówi oficer prasowy 80. Brygady Powietrzno-Desantowej Sil Zbrojnych Ukrainy, Taras Dziuba.



- Są miejsca, gdzie ich ciała są po prostu ułożone w stosy... Nie ewakuują swoich rannych, nie zabierają zabitych - dodaje w rozmowie z agencją Reutera.



Prigożyn twierdzi, że to, jak szybko zostanie zajęty Bachmut zależy od tego jak wielu żołnierzy rzuci do obrony Ukraina i jak dobrze będą zaopatrywani jego najemnicy, którzy biorą udział w walce o miasto.



- Jest mnóstwo problemów, które muszą być rozwiązane - dodaje.



W swoim wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski oświadczył, że priorytetem dla ukraińskiej armii jest dziś powstrzymanie rosyjskich ataków, przygotowanie się na eskalację oraz przygotowania do ukraińskiej kontrofensywy.