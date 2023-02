W poniedziałek wieczorem prezydent Joe Biden przybył do Polski z Ukrainy. W planach wizyty spotkania z politykami, przemówienie w Arkadach Kubickiego i spotkanie z bukareszteńską dziewiątką.

W rozmowie z radiową „Trójką” wicepremier Jacek Sasin zapewnił, że pojawi się w Arkadach Kubickiego. - Tak, oczywiście - odpowiedział na pytanie o to, czy wybiera się na dzisiejsze wystąpienie prezydenta Bidena. - To historyczny moment, historyczna chwila, historyczne wystąpienie. Więc trudno nie być obecnym tam, w Arkadach Kubickiego. Myślę, że możemy się pewnie spodziewać też i nowych wątków, szczególnie tych dotyczących roli Polski - stwierdził.

Jak powiedział Sasin, „w Kijowie prezydent mówił o wsparciu dla Ukrainy, mówił to, co ważne w Kijowie”. - Myślę, że w Warszawie jest również wiele do powiedzenia - dodał. - Polska odgrywa kluczową rolę jeżeli chodzi o to wszystko, co dzieje się wokół wojny na Ukrainie, koordynuje działania Zachodu w tym zakresie, była liderem jeśli chodzi o wsparcie dla Ukrainy, pomoc, również o przekazywanie broni Ukrainie wtedy, kiedy jeszcze inni tego nie robili, mobilizuje cały czas opinię światową - zaznaczył.