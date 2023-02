Ostatnio część polityków Solidarnej Polski zaczęła sobie robić zdjęcia... jak jedzą mięso. Jest to dla pana zaskoczeniem?

Absolutnie mnie to nie zaskoczyło, to środowisko jest od dawna znane z tego, że ze wszystkiego próbuje przerobić na kiełbasę wyborczą. PiS pokazuje, że są kulinarnymi faryzeuszami i fałszywymi obrońcami polskiego mięsa. Oceniam ich zachowanie jako średnio głupie. Widziałem, że uważni internauci zaczęli już podliczać tych „panów smakoszy”. Ludzie bardzo łatwo zorientowali się, w jakich knajpach zasiedli ci panowie i jakie dania zamówili. Naród może teraz zobaczyć, w jakich restauracjach się rozbijają, a nie były one tanie. W czasach szalejącej inflacji i wszechobecnej drożyzny ludzie liczą każdy grosz i nie stołują się w drogich lokalach. Za jeden kawałek mięsa mogli zapłacić tam około 100 zł, a do tego jeszcze dochodzą dodatki. Osiem lat rządów wystarczyło, żeby „odkleili się” od rzeczywistości i problemów obywateli.

PiS podchwycił ostatnio wyniki raportu C40 Cities, który przedstawia to, jak ma wyglądać świat po transformacji klimatycznej.

To przykład tego, jak można sobie samemu strzelić w stopę. Skoro wywołali temat, to PiS może wytłumaczyć się, co tak naprawdę zrobiło dla polskich producentów mięsa. Za rządów PiS prawie 200 tysięcy gospodarstw i hodowli zostało zlikwidowanych. Ogniska ASF-u dotykającego hodowle rozlały się na całą Polskę. To jest prawdziwy obraz tego, jak PiS dba o polskie mięso. A co do raportu C40 – jest tam wyraźnie napisane, że to ludzie będą decydować o tym, co będą chcieli jeść – nikt nikogo tam do niczego nie zmusza. Zbliżamy się do wyborów, więc takich tematów będzie więcej. Teraz możemy pokazać, jak nieuczciwie i kłamliwie PiS podchodzi do tego tematu. Rządzący stroją się w piórka obrońców mięsa, a z drugiej strony mają pomysł, żeby rejestrować każdą kurę w Polsce. Politycy PiS teraz kur się czepiają, a nie zapanowali nad afrykańskim pomorem świń, to świadczy o ich nieudolności i obłudzie.

Instytut Badania Internetu i Mediów Społecznościowych podaje, że ten temat ma bardzo duże zasięgi – 95 milionów odsłon przez ostatnie 48 godzin.

To jest bardzo ważny temat w kontekście tego, na jakie ekonomiczne manowce ciągnie nas pan prezes NBP Adam Glapiński i jego koledzy z PiS. Mój znajomy od kilkudziesięciu lat prowadzi sklep z mięsem i wielokrotnie mi mówił, że sytuacja jest coraz gorsza. Podał przykład seniorów, którzy przychodzą do jego sklepu coraz rzadziej, a jak już przyjdą, to muszą wyliczać pieniądze, bo nie stać ich już, żeby codziennie kupować mięso. PiS doprowadził do tego, że podstawowe produkty stają się powoli towarem luksusowym.

Czy rolnictwo będzie ważnym tematem w wyborach?

Tak, ponieważ społeczeństwo jest tym bardzo zainteresowane. Cieszę się z tego, bo PSL ma mnóstwo dowodów na to, że od wielu lat stoimy po stronie hodowców i producentów żywności. Jak PSL będzie rządziło, to na pewno będą mogli państwo zjeść rosół i schabowego.

PSL przedstawił nowy projekt obywatelski. O co w nim chodzi?

Planujemy otwarte spotkania z wyborcami, gdzie każdy będzie mógł zadawać pytania. Ten projekt składa się z trzech bardzo ważnych filarów: pomocy seniorom – dziedziczenie emerytury, pomocy młodym ludziom – program własny kąt – czyli preferencyjny kredyt na pierwsze mieszkanie i pracującym – zniesienie opodatkowania dodatkowej pracy, np. na tzw. drugim etacie.

Kiedy ten projekt trafi do Sejmu?

Projekt jest już gotowy. W ubiegły czwartek ukonstytuował się komitet obywatelski w tej sprawie. Nasza inicjatywa została bardzo dobrze przyjęta przez ludzi i cieszy się szerokim zainteresowaniem. Po to, żeby zarejestrować komitet ustawy obywatelskiej w Sejmie, trzeba złożyć tysiąc podpisów – my złożyliśmy 35 tysięcy podpisów.

Czego PSL spodziewa się po wizycie prezydenta USA Joe Bidena?

Potwierdzenia, że art. 5 NATO cały czas obowiązuje. Nasi rodacy oczekują również potwierdzenia, że Ameryka będzie z nami i rozważy zwiększenie liczby stacjonujących żołnierzy w Polsce. Te sygnały już płyną z Waszyngtonu i zbliżone deklaracje mogą się pojawić. Być może padną też jakieś gwarancje dla krajów bałtyckich. Możliwe jest również, że prezydent Biden odniesie się do sytuacji na Białorusi.

Prezydent Biden będzie chciał nas przygotować na to, że wojna może jeszcze trwać latami?

Tak, ale dużo zależy od polskich polityków. Są pewne tematy, które nie powinny być przedmiotem bieżącej walki politycznej w Polsce. Temat bezpieczeństwa naszego kraju i sytuacji międzynarodowej jest kwestią ponad politycznymi podziałami. Partie opozycyjne nie powinny przeszkadzać, a rząd lekceważyć dobrych propozycji opozycji w tym zakresie. Bezpieczeństwo Polaków jest priorytetem i powinno być tematem wyłączonym z bieżącej politycznej przepychanki. Jednak wojna najprawdopodobniej jeszcze potrwa i zahaczy o niejedne wybory.

—współpraca Karol Ikonowicz