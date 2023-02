Kogo najbardziej wzmocniłaby wspólna lista opozycji na wybory parlamentarne?

Obawiam się, że Konfederację, i to jest najgorsza wiadomość, która płynie ze wszystkich badań. W sytuacji, w której robimy jedną wielką wspólną listę, są bardzo duże ryzyka. 10 proc. elektoratu opozycyjnego jest zdemobilizowane, zostaje w domu, bo nie ma dla siebie opcji wyboru. I w siłę rośnie Konfederacja. Od dawna postuluję, żeby przy patrzeniu na sondaże do wyniku PiS dodawać wynik Konfederacji, bo to będzie ich przyszły koalicjant. Projekt jednej listy należy dzisiaj ocenić jako emocjonalnie bardzo kuszący, ale od strony pragmatycznej szalenie ryzykowny.

Kiedy pan podejmie decyzję w sprawie wspólnej listy?

Naszą wstępną decyzję podejmiemy w lutym, bo wtedy zakończy się cykl rozmów i spotkań w terenie, które pozwalają nam wsłuchać się w to, czego potrzebują dzisiaj nie politycy, nie komentatorzy, nie eksperci medialni z Warszawy, tylko ludzie. Skończy się też wtedy cykl badań, które prowadzimy. Zapowiedziałem Donaldowi Tuskowi w czasie naszej rozmowy przed głosowaniem w sprawie KPO, że ta decyzja będzie w lutym. Przestrzegam tylko tych wszystkich, którzy pogrążyli się na dobre w sporach o jedną listę, że kiedy wyjeżdżam z Warszawy, ludzie mają to – mówiąc delikatnie – kompletnie w nosie. To nikogo nie obchodzi. Ludzie żyją zupełnie innymi trzema literami niż KPO. Te litery to PKP. Ludzie dzisiaj dyskutują o cenach ciepła i o tym, dlaczego są okradani przez PGNiG i inne rządowe agendy. To jest dzisiaj temat, a kwestia naszych taktycznych układanek zbrzydła już ludziom. 1 grudnia mówiłem na wystąpieniu w Krakowie, że nie potrzebujemy tak bardzo jednej listy, jak jednej wizji, a jeżeli jedna lista, to jedna lista spraw do załatwienia. Proponowałem półtora roku temu konferencję o przyszłości Polski, która dokładnie temu miała służyć – stworzeniu wspólnej listy spraw do załatwienia. Wtedy ze strony partnerów po opozycyjnej stronie była duża obawa i mówienie, że dobrze, ale może okaże się, że my się różnimy. Ja więc mówiłem: słuchajcie, my się różnimy i my te wybory wygramy dzięki temu, że się różnimy. I pokażemy to uczciwie ludziom, wskazując też, co do czego się zgadzamy. My położyliśmy na stole w czasie naszego zjazdu dziesięć konkretnych obietnic dotyczących ochrony zdrowia, energetyki, transportu publicznego itd. Zrobię dużo, żebyśmy w najbliższych tygodniach spotykali się z innymi partnerami z tej strony sceny politycznej i żeby oni przedstawiali nam swoje sprawy do załatwienia, i żebyśmy jak najszybciej znaleźli część wspólną. Początku takich rozmów można spodziewać się już w najbliższych dniach i tygodniach. Coś się w tej sprawie zacznie dziać. Ten proces musi się dokonać.

Czy Polska 2050 pomoże PiS w uzyskaniu dla Polski środków z KPO? Zagłosujecie za ustawą sądową po jej wyjściu z Senatu z poprawkami?

Na razie inne ugrupowania opozycyjne wsparły większość – czy raczej mniejszość – rządową w tym głosowaniu. Myśmy byli przeciw, bo uważaliśmy, że ta ustawa jest fatalna. W Senacie zostały uchwalone poprawki do tej ustawy. Będziemy głosować za ustawą z tymi poprawkami. Ziobro je razem z Kaczyńskim odrzuci i ta ustawa do prezydenta pójdzie w takim kształcie, w jakim została przez Sejm pierwotnie uchwalona. Będziemy za ustawą z wszystkimi poprawkami, które Senat przegłosował, nie mając złudzeń co do tego, jaki będzie jej dalszy los.

Te pieniądze od dawna powinny być w Polsce. My jesteśmy okłamywani. Byłem ostatnio w Brukseli, rozmawiałem z urzędnikami i oni mówią wprost: nie ma żadnego porozumienia z PiS i nikt nie kazał nikomu pisać żadnej ustawy w jakimkolwiek kształcie. Co przyjdzie z Polski, to będzie obserwowane, badane i będą się w tej sprawie wypowiadać. Wszyscy jesteśmy ofiarami jakiejś zbiorowej mistyfikacji i manipulacji.

Platforma popełniła błąd, wstrzymując się od głosu?

To jest głosowanie Platformy. Ja mogę ocenić nasze głosowanie. Jeżeli doszłoby do niego jeszcze raz, to zrobilibyśmy dokładnie tak samo. Nie po to chodziliśmy na protesty w koszulkach z napisem „konstytucja”, żeby później tę konstytucję łamać, uchwalając ustawę, która nie tylko blokuje NSA, ale wprost łamie artykuł 184 ustawy zasadniczej.

Politycy Solidarnej Polski po tym, jak głosowaliście przeciwko ustawie o sądownictwie tak jak oni, uznali, że ewentualnie mogliby w przyszłości z wami współpracować. Czy Polska 2050 mogłaby współpracować z SP, a może nawet z PiS?

Polska 2050 może zawierać porozumienia polityczne – i pewnie będzie je zawierać – z bardzo różnymi ugrupowaniami, natomiast jedna rzecz jest pewna: nigdy nie zawrzemy ani koalicji, ani żadnego porozumienia politycznego, czy na poziomie centralnym, czy samorządowym, z PiS i Solidarną Polską. Jeżeli ktoś ma co do tego jakieś wątpliwości, to niech się szybko ich wyzbędzie.

„Rzeczpospolita” opublikowała sondaż, który wykazał, że najlepszym kandydatem na premiera z opozycji byłby Rafał Trzaskowski. Czy Donald Tusk jako kandydat na szefa rządu mógłby być dla opozycji obciążeniem przed wyborami?

Donald Tusk, polityk z olbrzymim doświadczeniem i kapitałem, jest też politykiem, który ma obciążenia. Część tych obciążeń to niezgoda ludzi na to, co było przed 2015 rokiem. Musimy sobie też jasno powiedzieć, że opozycja wygra wybory, jeżeli zrozumie, dlaczego osiem lat temu PO przegrała. Bez zrozumienia tego faktu nie będzie wygranej.

Druga rzecz to ataki na Donalda Tuska, które bardzo często są haniebne, żenujące, nieludzkie, wręcz potworne. I tutaj zawsze będę stał po jego stronie i bronił go przed tym zalewem hejtu. Bo zawsze będę przeciwko mowie nienawiści, w kogokolwiek by nie była wycelowana.

Donald Tusk stoi dzisiaj przed trudnym wyborem. Pojawiają się jakieś sygnały z Platformy, że zostało tam już zawarte jakieś porozumienie czy draft porozumienia, i że Rafał Trzaskowski rzeczywiście wysunie się na polityczne czoło. Nie wiem, czy tak będzie. Natomiast Tusk jest wytrawnym politykiem. On wie, dlaczego Jarosław Kaczyński dwukrotnie wygrał wybory w 2015 roku – nie dlatego, że kandydował, tylko dlatego, że nie kandydował i że prezydentem został Andrzej Duda, a premierem Beata Szydło. Tusk pewnie teraz mocno pracuje ze swoim otoczeniem i zastanawia się nad tym, jak tę partię sensownie rozegrać.

