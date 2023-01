Pierwsze spotkanie w ramach Campus Academy rozpocznie się w piątek w Bydgoszczy. O 17.00 planowane jest wystąpienie – ma się odbyć w „nowym formacie” – prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. W sobotę odbędzie się m.in. spotkanie z merem Lwowa Andrijem Sadowym oraz dyskusja o geopolityce i sytuacji międzynarodowej z udziałem europosła Radosława Sikorskiego.

Kolejne spotkania z cyklu Campus Academy mają się odbywać w innych miejscach Polski. Łącznie będzie ich pięć. W tym roku planowana jest też trzecia edycja Campus Polska Przyszłości, głównego do tej pory projektu Trzaskowskiego i jego ekipy. A to wszystko w roku wyborczym, gdy cały czas stawiane są pytania o polityczną przyszłość prezydenta Warszawy.

Poszerzanie formuły

Uczestnicy Campus Polska Przyszłości w Olsztynie – w ubiegłym roku było ich ok. 1400 – przechodzą rygorystyczny i wieloetapowy proces rekrutacji. Tymczasem niektóre wydarzenia w ramach Campus Academy – jak wystąpienie Trzaskowskiego czy spotkanie z merem Lwowa – są dostępne dla ogółu, po uprzedniej prostej rejestracji. To ma poszerzyć zasięg spotkań.

Campus poza debatami i rozmowami z udziałem gości to również seria warsztatów dla jego młodych uczestników, którzy przeszli formalny proces rekrutacji. W Bydgoszczy będzie to ok. 130 osób z młodego pokolenia. Te warsztaty dotyczą m.in. komunikacji, realizacji projektów, dyplomacji, kryzysu gospodarczego oraz różnorodności i równości. Mają przygotować we wszechstronny sposób uczestników do działalności obywatelskiej na różnym poziomie. Serie warsztatów na bardzo różne tematy to również element „głównego” Campus Polska Przyszłości.

Rafał Trzaskowski i politycy z jego zaplecza od samego początku podkreślają, że Campus ma na celu poszerzenie sfery, do której szeroko pojęte środowisko demokratycznej opozycji dociera, ale bez jakiegokolwiek szyldu partyjnego, z naciskiem na komunikację z młodymi ludźmi – również wysłuchiwanie ich postulatów oraz budowanie na tej podstawie oferty czy zmiana języka, którymi posługują się politycy i polityczki. To wszystko Trzaskowski wielokrotnie nazywał „teorią wielu fortepianów”, które musi wzmacniać demokratyczna opozycja. Campus Academy ma uzupełnić i poszerzać realizację tego celu. Stanowi też odpowiedź na pytanie, „co pomiędzy” głównymi edycjami Campusu, które stawiali zarówno jego uczestnicy, jak i dziennikarze przyglądający się temu, co robi Trzaskowski.

Kampanijne pytania

W ostatnich dniach pada coraz więcej pytań dotyczących przyszłości demokratycznej opozycji w Sejmie – głównie na tle niedawnego głosowania w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. Równolegle ruszają w 2023 r. spotkania przewodniczącego PO Donalda Tuska „w terenie”. W piątek po południu – tego samego dnia co Trzaskowski – Tusk ma spotkanie otwarte z mieszkańcami Lublina. W przyszłym tygodniu planowane jest też spotkanie Tuska w Siedlcach na Mazowszu. A w sobotę w Łodzi – o czym jako pierwsza informowała „Rzeczpospolita” – planowany jest zjazd partii Szymona Hołowni. I chociaż Campus Academy nie ma związku z kampanią wyborczą w bezpośredni sposób, to i tak w najbliższych miesiącach pojawią się ponownie pytania o decyzje dotyczące przyszłości, przed którymi stoi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. – Relacje we władzach PO są obecnie dobre – zastrzega jeden z naszych rozmówców z otoczenia Trzaskowskiego.

Co może zrobić prezydent stolicy? Jedna opcja to kandydowanie do Sejmu i być może stanowisko rządowe w nowym gabinecie – jeśli sejmowa opozycja wygra wybory.

Druga decyzja to ponowne kandydowanie na prezydenta Warszawy.

Trzecia, przynajmniej teoretyczna, to kandydowanie w wyborach do PE w 2024 r. Wszystko rozstrzygnie się najpewniej w najbliższych miesiącach – w praktyce do wiosny.