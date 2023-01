Bielan został zapytany o to, jak wyglądają przygotowania Partii Republikańskiej i całej koalicji Zjednoczonej Prawicy do wyborów parlamentarnych, które odbędą się jesienią 2023 r.

- Na początku grudnia zorganizowaliśmy dużą konwencję programową, na której byli też nasi koalicjanci z PiS-u. Własne działania przygotowujące do kampanii również prowadzimy. W pewnym momencie wszystkie podmioty tworzące Zjednoczoną Prawicę będą musiały skoordynować swoje działania, ale nie sądzę, żeby stało się to przed wiosną. Oczywiście kampania się już zaczęła w tym sensie, że emocje są nieco większe, ale realna kampania przyśpieszy dopiero wiosną. Natomiast najwyższy bieg będzie włączony dopiero po wakacjach - stwierdził europarlamentarzysta.

Lider Partii Republikańskiej odniósł się następnie do sondaży wyborczych, które pokazują wygraną Zjednoczonej Prawicy w następnych wyborach, ale brak możliwości stworzenia większościowego rządu.



- Defetyzm i poczucie, że nie mamy szans na zwycięstwo jest irracjonalne. Pamiętam jak prowadziłem kampanię w 2005 r. gdzie zaczynaliśmy z poparciem 10 proc. a skończyliśmy mając prawie 30 proc. wygrywając wybory - od marca do września udało nam się potroić poparcie. W tym wypadku mówimy o odbiciu 3-4 punktów proc. To zdanie jest trudne do wykonania, ale jest absolutnie wykonalne. Jestem pełen optymizmu, ponieważ na początku tego roku sytuacja jest o wiele lepsza, niż w kampanii 2015 r. W gorszej sytuacji sondażowej jest także PO - podkreślił polityk.

Zdaniem Bielana, "opozycja jest w gorszej sytuacji, niż Zjednoczona Prawica w 2015 roku".

- Irytują mnie objawy paniki u części naszych członków, przy tych sondażach na pewno nie można przesądzić kto wygra. To nie oznacza, że mamy łatwą drogę do trzeciej kadencji - nikt jeszcze tyle nie rządził. Musimy się skupić na dobrej komunikacji z Polakami podczas kampanii wyborczej - zaznaczył lider Partii Republikańskiej.

Lider Partii Republikańskiej został na koniec zapytany o to, kiedy Jarosław Kaczyński wróci do objazdu po Polsce.

- Życzę prezesowi Kaczyńskiemu jak najszybszego powrotu do pełni zdrowia, choć wiadomo, że rehabilitacja po takim zabiegu musi trochę potrwać. Prawdopodobnie wróci do objazdu Polski wczesną wiosną - zdradził polityk.