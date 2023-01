Kukiz’15 – tak będzie nazywać się nowa partia na polskiej scenie politycznej. Tworzy ją środowisko skupione wobec Pawła Kukiza. – Przygotowujemy wniosek o rejestrację. Z całej Polski spływają już listy z podpisami i planujemy, że podczas najbliższego posiedzenia Sejmu, gdy do Warszawy przyjadą nasi działacze, podejmiemy uchwałę o rejestracji partii politycznej – mówi poseł Kukiz’15 Jarosław Sachajko.

To już druga partia rockmana. Pierwszą, o nazwie K’15, warszawski Sąd Okręgowy zarejestrował w połowie 2020 r. Po co Pawłowi Kukizowi nowa? To efekt problemów, które w czerwcu ubiegłego roku nagłośniła „Rzeczpospolita”. Wyjaśniliśmy, że partia K’15 nie złożyła w terminie sprawozdania finansowego za 2021 r., w związku z czym zostanie wykreślona z rejestru.

Czytaj więcej Polityka Paweł Kukiz straci partię. Przez niezłożenie sprawozdania finansowego K’15 zostanie zdelegalizowane – Jest to kolejne narzędzie do tego, abym mógł walczyć o swoje postulaty – mówił w 2020 roku Paweł Kukiz, wyjaśniając, dlaczego zakłada partię polityczną. Zaznaczał, że nie rezygnuje ze stowarzyszenia, jednak „ruchem społecznym, spontanicznym działaniem, bez struktur nie udało się wprowadzić do Sejmu tylu posłów, aby wymusić zmiany ustrojowe”. Jego partia K’15 została zarejestrowana w lipcu 2020 roku, jednak wkrótce będzie zdelegalizowana. Powód? Nie złożyła sprawozdania finansowego za 2021 rok.

W takich przypadkach przepisy ustawy o partiach politycznych są bardzo surowe i nie dają pola manewru Państwowej Komisji Wyborczej i sądowi, które mają przeprowadzić procedurę delegalizacji. – PKW zgodnie z przepisami złożyła już wniosek o wykreślenie partii z rejestru. Nie zapadło jeszcze orzeczenie sądu, jednak dotąd w podobnych przypadkach większość decyzji sądu, jeśli nie wszystkie, polegała na przychyleniu się do wniosku PKW – mówi Jarosław Sachajko.

Dodaje, że ruch Pawła Kukiza nie chciałby zostać bez partii tuż przed wyborami. To duża zmiana, bo jeszcze kilka lat temu Kukiz walczył z „partiokracją”.

Zaskakująca zmiana

To było jedno z haseł, z którymi Kukiz szedł do wyborów prezydenckich i parlamentarnych w 2015 r. Domagał się odebrania partiom finansowania z budżetu, więc ugrupowanie Kukiza samo zrezygnowało z subwencji, rejestrując się jako komitet wyborczy, a nie partia. Gdyby Kukiz’15 był partią, za wywalczone 42 mandaty przysługiwałoby mu około 5,6 mln zł rocznie.

Z czasem Kukiz i jego środowisko doszli do wniosku, że pieniądze są w polityce niezbędne. – Zostawiliśmy już około 30 mln w budżecie i nie chcielibyśmy znów popełnić tego samego błędu – mówi Sachajko. Dodaje, że pieniądze są potrzebne ruchowi Kukiz’15 do upowszechniania swoich idei, takich jak zmiany w ordynacji wyborczej albo demokracja bezpośrednia.

Start razem z PiS?

W jaki sposób partia miałaby zyskać dostęp do publicznych pieniędzy? Możliwości są dwie: samodzielny strat i przekroczenie progu albo wywalczenie ich razem z PiS. I póki co bardziej prawdopodobny jest wspólny start z PiS.

Zbliżenie obu formacji nastąpiło w maju 2021 r., gdy Kukiz, wcześniej współpracujący z PSL, podpisał porozumienie programowe z Jarosławem Kaczyńskim. Przewidywało poparcie przez PiS dla niektórych ustaw w zamian za pomoc Kukiz’15 w głosowaniach sejmowych. Współpraca układała się szorstko. Np. jesienią ubiegłego roku Kukiz zapowiedział, że zawiesza głosowanie z PiS.

Mimo to ostatnio oba ugrupowania wysyłają sygnały o wspólnym stracie. – Każdy, kto chciałby realizować nasz program, jest mile widziany na naszych listach wyborczych – powiedział w piątek sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski, pytany o kandydowanie Kukiza z list PiS.

Proszony o komentarz rockman odpowiedział podobnym cytatem: – Każdy, kto jest w stanie lub chce realizować mój program, jest przeze mnie bardzo mile widziany.

Jarosław Sachajko mówi, że największym problemem, jeśli chodzi o dalszą współpracę, jest nieuchwalenie przez Sejm forsowanej przed Kukiz’15 ustawy o sędziach pokoju. Jednak jego zdaniem hamulcowym nie jest PiS, lecz Solidarna Polska. – Umówiłem się z Solidarną Polską, że nieliczne rozbieżności, które jeszcze mają miejsce, spróbujemy usunąć z udziałem Kancelarii Prezydenta – mówi.

Problem w tym, że aby zyskać dostęp do subwencji, partia Kukiza musiałby nie tylko startować z list PiS, ale też podpisać przez wyborami z tą partią formalną umowę koalicyjną. A na to PiS nie zdecydowało się np. w 2019 r., startując razem z Porozumiem i Solidarną Polską.

Dlatego sensu zakładania kolejnej partii przez Pawła Kukiza nie widzi polityczna konkurencja. – Znając słowność Jarosława Kaczyńskiego, nie spodziewam się, że Paweł Kukiz zostanie dopuszczony do powyborczego skarbca, nawet mimo założenia kolejnego ugrupowania – mówi senator KO Krzysztof Brejza.