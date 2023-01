Śledztwo w tej sprawie poprowadzi Robert Hur, były wysoki urzędnik departamentu sprawiedliwości podczas prezydentury Trumpa.

Odkrycie tajnych dokumentów zostało określone jako szczególnie kłopotliwe dla Bidena, ponieważ ma miejsce podczas toczącego się śledztwa w sprawie niewłaściwego obchodzenia się z tajnymi aktami byłego prezydenta Donalda Trumpa.

Pierwsza partia dokumentów została znaleziona 2 listopada w schowku w Biden Center for Diplomacy and Global Engagement na Uniwersytecie Pensylwanii przez osobistych prawników Bidena, podczas wyprowadzki. Miały one zawierać m.in. informacje wywiadowcze dotyczące Ukrainy, Iranu i Wielkiej Brytanii. Biden powiedział, że zostały one następnie przekazane Archiwom Narodowym USA.

Prokurator generalny S. Merrick Garland poinformował, że druga partia dokumentów została znaleziona 20 grudnia w domu Bidena w Wilmington w stanie Delaware. Dodał, że w czwartek rano prawnicy Bidena wezwali śledczych, aby powiadomić ich o dodatkowym dokumencie, który również został znaleziony w prywatnym domu prezydenta.

Po wstępnym dochodzeniu prowadzonym przez prokuratora USA Johna Lauscha Garland powiedział, że jego biuro zdecydowało, że potrzebny jest specjalny doradca w celu zbadania postępowania pana Bidena z aktami ze względu na „nadzwyczajne okoliczności” sprawy.

- Ta nominacja podkreśla zaangażowanie departamentu zarówno w niezależność, jak i odpowiedzialność w przypadku szczególnie delikatnych spraw oraz w podejmowanie decyzji bezdyskusyjnie na podstawie wyłącznie faktów i prawa – powiedział Garland.

Robert Hur w oświadczeniu przekazał, że zbada sprawę "sprawiedliwie, bezstronnie i beznamiętnie".



Prawnik Białego Domu, Richard Sauber, powiedział, że Biden w pełni współpracował z Departamentu Sprawiedliwości i będzie to nadal robił w przypadku dochodzenia specjalnego doradcy.

Sauber przekazał, że dodatkowe poszukiwania ujawniły „wśród dokumentów osobistych i politycznych niewielką liczbę dodatkowych akt administracji Obamy-Bidena z tajnymi oznaczeniami”.

W rozmowie z dziennikarzami w czwartek rano Biden powiedział, że jego prawnicy natychmiast powiadomili urzędników, gdy w listopadzie odkryto pierwszą partię akt. Prezydent dodał, że dodatkowe znalezione dokumenty były zamknięte w garażu obok jego samochodu sportowego Chevrolet Corvette z lat 60.- Ludzie wiedzą, że poważnie traktuję materiały niejawne – powiedział.

Pozostaje pytanie, czy nowo odkryte pliki zawierają poufne informacje, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu narodowemu USA.

Departament Sprawiedliwości prowadzi obecnie śledztwo w sprawie Trumpa po tym, jak w zeszłym roku w jego posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie odkryto ponad 325 tajnych akt – w tym niektóre oznaczone jako tajne i ściśle tajne.

Śledczy sprawdzają, czy Trump naruszył prawo federalne, utrudniając proces odzyskiwania dokumentów lub niszcząc materiały rządowe. Były prezydent nie przyznał się do winy.