Bridgen będzie teraz zasiadać w parlamencie jako poseł niezależny. Odpowiedzialny za dyscyplinę wśród parlamentarzystów, Simon Hart ocenił, że komentarze Bridgena były "przekroczeniem linii" i "wyrządziły wielką krzywdę".

- Jako naród powinniśmy być bardzo dumni z tego, co osiągnęliśmy dzięki programowi szczepień - powiedział Hart.

- Szczepienia są najlepszą obroną przed COVID, jaką mamy. Dezinformacja na temat szczepień jest szkodliwa i kosztuje ludzkie życie - dodał.



Brigden jest posłem z dystryktu w hrabstwie Leicestershire, w Anglii. W parlamencie zasiada od 2010 roku. W referendum z 2016 roku opowiadał się za wyjściem Wielkiej Brytanii z UE.



Parlamentarzysta został już wcześniej - przed zawieszeniem go przez Partię Konserwatywną - zawieszony na pięć dni za naruszenie parlamentarnych przepisów dotyczących rejestrowania lobbingu.

W ostatnich tygodniach poseł stał się głośnym krytykiem programu szczepień Brytyjczyków przeciwko COVID-19.



Zamieszczając link do artykułu o szczepionkach w internecie, Bridgen opatrzył go komentarzem, że "jeden kardiolog powiedział mu, iż (program szczepień przeciw COVID) jest największą zbrodnią przeciwko ludzkości od Holokaustu". We wcześniejszym wpisie przekonywał, że szczepionki na COVID-19 są szkodliwe, a "wielu ludzi zachorowało po zaszczepieniu".



Lord Mann, członek Izby Lordów, były parlamentarzysta Partii Pracy, który doradza rządowi ws. antysemityzmu oświadczył, że Bridgen nie powinien móc startować z poparciem Partii Konserwatywnej w kolejnych wyborach.



- Nie może twierdzić, że nie zdawał sobie sprawy z tego, jak obraźliwe są jego uwagi - stwierdził.



W czasie Holokaustu, czyli realizowanej przez niemiecką III Rzeszę zagłady Żydów w czasie II wojny światowej, Niemcy zamordowali ok. 6 mln osób narodowości żydowskiej.