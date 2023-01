Prezes PiS święta Bożego Narodzenia spędził w szpitalu. Po zabiegu wszczepienia endoprotezy Jarosław Kaczyński wrócił do domu dopiero 5 stycznia. Jednak, mimo że wspiera się kulami ortopedycznymi, chce wrócić do pełnej aktywności politycznej jak najszybciej. Choć jak twierdzi nasze źródło w PiS, do pracy na Nowogrodzką na razie się nie wybiera. – Na najbliższym posiedzeniu Sejmu prezesa może jeszcze nie być. Wszystko zależy od postępów w rekonwalescencji – mówi nam bliski współpracownik Jarosława Kaczyńskiego.

Lider PiS przeszedł już drugi zabieg wszczepienia endoprotezy. „Rzeczpospolita” jako pierwsza, w połowie grudnia, pisała o tym, że Kaczyński pod koniec roku będzie operowany. Zabieg się udał, ale jak się dowiadujemy, problemy z chodzeniem mogą potrwać. Mimo wszystko prezes chce szybko wrócić do objazdów po kraju. Kaczyński nawet pod koniec stycznia chciałby znowu spotykać się z wyborcami.

– Operatywka była każdego dnia, codziennie były zdalnie polityczne odprawy u prezesa. Szef miał kontakt z najważniejszymi osobami w państwie – przekonują nas Rafał Bochenek, rzecznik PiS i wyjaśnia, że mimo pobytu w szpitalu prezes codziennie był informowany o sytuacji politycznej i relacjach w obozie władzy.

O tym, że Kaczyński trzyma rękę na pulsie, ma świadczyć poniedziałkowa wypowiedź dla Polskiej Agencji Prasowej na bieżące tematy polityczne. – Całe szczęście, że dziś opozycja nie rządzi Polską. W tym czasie nie ma miejsca na takie pomyłki. Bezpieczeństwo Polski to zbyt ważna sprawa, aby się aż tak mylić – mówił o przekazaniu niemieckich patriotów Ukrainie.

Kaczyński nie tylko odniósł się do czwartkowej decyzji Białego Domu, który ogłosił, że Amerykanie oraz Niemcy przekażą Ukrainie baterie Patriot, którą ocenił jako „bardzo dobrą”, ale również bronił PKN Orlen, który pod koniec roku zawyżał marże, a w sylwestra obniżył je tak, by od 1 stycznia – mimo wzrostu VAT na paliwa – ceny na stacjach nie wzrosły. – Polska opozycja jest pierwszą na świecie, która atakuje rząd, że nie rosną ceny– komentował Kaczyński. Skąd ta silna potrzeba aktywności lidera Zjednoczonej Prawicy?

– Notowania PiS są coraz gorsze, dystans do największej partii opozycyjnej coraz mniejszy, a kłótnie w koalicji rządzącej coraz dotkliwsze – mówi nam poseł PiS, który prosi o anonimowość. Do tego dochodzi spór z Pałacem Prezydenckim oraz bunt w Trybunale Konstytucyjnym.

Jak dowiaduje się „Rzeczpospolita”, na najbliższym posiedzeniu Sejmu PiS będzie chciało przyspieszyć prace nad komisją weryfikacyjną i pilnie zająć się ustawą budżetową po jej odesłaniu przez Senat.

– Sprawa KPO nie jest dla prezesa priorytetem, bo w tej kwestii musi dogadać się Kancelaria Premiera z Pałacem Prezydenckim, a spór w TK to wewnętrzna próba rozgrywki politycznej jednej z partii. Julia Przyłębska będzie prezesem TK do 2024 roku – mówi nam poseł mający codzienny dostęp do prezesa.

Co dla Jarosława Kaczyńskiego jest priorytetem w nowym roku? – Zmiany w kodeksie wyborczym, powołanie i pilne rozpoczęcie prac komisji weryfikacyjnej oraz uchwalenie budżetu – słyszymy w partii.

Kwestia KPO? – Bez środków z KPO żyjemy i przeżyjemy. To sprawa drugoplanowa. Ustawa jest w grze, ale nie ma decyzji, żeby Sejm miał się nią teraz zająć. Ważne, żeby Polacy mieli poczucie, że rząd walczy o należne nam środki, a PiS nie jest partią antyunijną – mówi „nasz informator”.

– Celem nadrzędnym jest wygrać wybory. Prezes podreperował zdrowie po to, żeby móc być w formie przez najbliższe miesiące w trudnym marszu po władzę – mówi nam Ryszard Czarnecki z PiS.