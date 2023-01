Poseł był pytany o sytuację na stacjach Orlenu, na których ceny benzyny nie wzrosły po 1 stycznia, mimo powrotu 23-proc. VAT-u na paliwo (w 2022 r. VAT został obniżony do 8 proc.).



- Naszym zdaniem jest przestrzeń do tego, aby Orlen nieco bardziej poskromił swoją chciwość. Nie będę rzucał tutaj konkretnych liczb, wiadomo, że jest kilka czynników, które wpływają na cenę benzyny, nie da się zadekretować ustawowo z dnia na dzień takiej, a takiej wysokości (ceny benzyny) - mówił poseł Nowej Lewicy.

- Moim zdaniem dzisiaj nadal mamy do czynienia z sytuacją, w której Orlen wykorzystuje swoją szczególną pozycję - dodał.



Dopytywany o to, o jaką kwotę chodzi, Zandberg stwierdził, że chodzi o "kilkadziesiąt groszy na litrze".

- Podstawowy problem polega na tym, że to wszystko nie wydarzyło się wczoraj. My, wspólnie z posłanką Magdaleną Biejat, weszliśmy z kontrolą poselską do Orlenu jeszcze latem. I wtedy powiedzieliśmy, jako pierwsi, że jest problem z marżami - przypomniał poseł Nowej Lewicy.

Nie byłbym zdziwiony, gdybyśmy w przypadku rynków paliwowych mieli do czynienia ze zmowami cenowymi, które mają charakter transgraniczny Adrian Zandberg, poseł Nowej Lewicy

- Rynek paliw to bardzo szczególny rynek. To nie jest wolny rynek. Jeśli państwo nie będzie kontrolowało korporacji, patrzyło im na ręce, to te korporacje będą robiły złote interesy kosztem milionów ludzi. I trochę taką historię mieliśmy z Orlenem. Zyski Orlenu nie wzięły się znikąd - przekonywał.

- Przestrzeń na to, by Orlen poskromił swoje apetyty, istniała od kilku miesięcy - podsumował.



A co z tłumaczeniem prezesa Orlenu Daniela Obajtka, który wskazuje, że inne stacje benzynowe w Polsce sprzedają benzynę w takich samych cenach jak Orlen?



- Rynek paliwowy, to jest rynek zdominowany przez wielkich graczy. I ci wielcy gracze mają na sumieniu bardzo brzydkie rzeczy. Nie byłbym zdziwiony, gdybyśmy w przypadku rynków paliwowych mieli do czynienia ze zmowami cenowymi, które mają charakter transgraniczny - odparł Zandberg.