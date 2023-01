Po godz. 13:00 w KPRM rozpoczęło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z parlamentarzystami Solidarnej Polski. Rozmowy miały dotyczyć przede wszystkim projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym oraz kwestii odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy. Partia kierowana przez Zbigniewa Ziobrę sprzeciwia się projektowi, z kolei formacja Jarosława Kaczyńskiego przekonuje, że to kluczowy projekt jeśli chodzi o uruchomienie funduszy z KPO.

Reklama

Czytaj więcej Polityka Ustawa o SN i sprawa KPO. Kolejne spotkanie premiera z Solidarną Polską Będziemy rozmawiać o projekcie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, ale też o potrzebie pozyskania środków z KPO w obecnym kontekście geopolitycznym - zapowiedział przed spotkaniem z Solidarną Polską minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk.

W spotkaniu wzięli udział m.in. premier Mateusz Morawiecki, szef KPRM Marek Kuchciński i szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

- Pomiędzy Solidarną Polską a pozostałą częścią klubu parlamentarnego jest pewnego rodzaju niezgodność co do kwestii związane z ustawą, która otwiera drogi do środków finansowych z Krajowego Planu Odbudowy. Dzisiaj te różnice zdań, zarówno w kwestii legislacji, czysto prawnej, ale w kwestiach też ekonomicznych, zostały przez obie strony przedstawione - powiedział po spotkaniu rzecznik rządu Piotr Müller

- Premier Mateusz Morawiecki, szef Kancelarii Premiera i szef klubu parlamentarnego wskazali na to, że środki z KPO są niezwykle istotne w kontekście wszelkich ryzyk geopolitycznych, ryzyk związanych z sytuacją na rynkach finansowych. To są najważniejsze kwestie jeżeli chodzi o sprawy na najwyższym poziomie - kontynuował.

Reklama

- Zależy nam na tym, by prace nad tą ustawą były kontynuowane na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Z takim zamiarem idziemy, jeżeli chodzi o najbliższe posiedzenie Sejmu - dodał.

- Solidarna Polska dziś podczas bardzo długiej dyskusji przedstawiała swoje argumenty, ale trzeba powiedzieć, że ta dyskusja miała nieco inny charakter ze względu na to, że przedstawiciele Solidarnej Polski byli w większej liczbie. Wszyscy posłowie, którzy chcieli przyjść, mogli przyjść i zadać pytanie, wyrazić swoje zdanie. Dyskusja pokazała, że jest zrozumienie dla tych największych wyzwań, jeżeli chodzi o kwestie geopolityczne. Natomiast różnimy się w kwestiach związanych z legislacją i ustawą - mówił Müller

- Dzięki temu, że spotkanie miało szerszy charakter, mogły wybrzmieć zniuansowane oceny ze strony Solidarnej Polski, różne istotne konteksty, ale również zrozumienie dla tego, że ważne jest to, aby Polska korzystała ze środków finansowych na równorzędnych zasadach, podobnie jak wszystkie inne państwa UE - powiedział.

Na konferencji prasowej po spotkaniu głos zabrał również minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk

- Kolejne konsultacje pokazują sens prowadzenia rozmów. Nie tylko o tym projekcie ustawy, bo on jest pochodną szerszej, znacznie ważniejszej dyskusji: jak w kryzysie geopolitycznym, w którym znalazła się cała Europa, powinien odnaleźć się nasz kraj i jakie środki zaradcze powinny zostać pilnie podjęte, żeby wykorzystać maksymalnie potencjał naszej obecności w UE. Zdaje się nie ulegać wątpliwości fakt, że w tym szczególnym momencie rząd powinien podjąć wszelkie starania, by wykorzystać wszelkie możliwości pozyskania środków finansowych, które mogą służyć wzmacnianiu naszego bezpieczeństwa. To jest kluczowe wyzwanie. To bezpieczeństwo trzeba rozumieć szeroko. Trzeba rozumieć jako potencjał odstraszania i obrony, ale także bezpieczeństwo energetyczne i ekonomiczna. Świadomość tego wyzwania jest czymś, co mam nadzieję to spotkanie dowodzi i spaja Zjednoczoną Prawicę - powiedział.

Reklama

Szynkowski vel Sęk zapowiedział, że będą kontynuowane spotkania ze współpracownikami prezydenta. Kwestia kolejnych spotkań z Solidarną Polską zależy od decyzji premiera Morawieckiego.

- Ten projekt jest efektem bardzo trudnych rozmów z KE. Jest przedmiotem deklaracji ze strony KE, że jego przyjęcie wypełni kamienie milowe i wyjaśniamy wszelkie wątpliwości z nim związane. Prace parlamentarne rozpoczynają się w przyszłym tygodniu - dodał.

Przedstawiciele rządu nie chcieli odpowiedzieć na pytanie, czy po spotkaniu wiadomo, jakie stanowisko ma w sprawie ustawy Solidarna Polska.