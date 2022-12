Karol III mówił o „wielkim niepokoju i trudach" Brytyjczyków, które na co dzień walczą, by móc „opłacić rachunki i zapewnić swoim rodzinom jedzenie i ogrzewanie”. Tematyka przemówienia króla dotyczyła także troski o pokrzywdzonych, znaczenia służby publicznej i wspierania wielowyznaniowego podejścia do religii.

Reklama

„Chcę złożyć hołd szczególnie wszystkim tym cudownym, życzliwym ludziom, którzy tak hojnie przekazują żywność, datki lub ten najcenniejszy towar ze wszystkich, swój czas, aby wesprzeć tych, którzy są w największej potrzebie” – powiedział król.

Król podziękował służbom ratunkowym, które „pracowały niestrudzenie, aby zapewnić nam wszystkim bezpieczeństwo”, nauczycielom oraz pracownikom służby zdrowia i opieki społecznej. W orędziu podkreślał społeczną pracę grup wyznaniowych. Mówił o „serdecznej solidarności” okazywanej przez „kościoły, synagogi, meczety i gurdwary”.

Brytyjczycy zwrócili uwagę na zmiany stylu bożonarodzeniowego orędzia.

Królewskie przemówienie zostało nagrane w St George's Chapel w Windsorze, podczas przemowy pojawiały się filmowe przebitki ze zdjęciami banków żywności i punktów pomocy dla bezdomnych.

Reklama

Ubiegły rok okazał się ostatnim, w którym bożonarodzeniowe przesłanie przekazywała królowa Elżbieta II. Król wspomniał o wyrazach "miłości i współczucia”, jakie współobywatele przekazali mu po śmierci matki. „Boże Narodzenie to szczególny czas dla nas wszystkich, którzy stracili bliskich. Odczuwamy ich nieobecność i pamiętamy o nich w każdej pielęgnowanej tradycji” – powiedział. Stojąc „tak blisko miejsca spoczynku mojej ukochanej matki, zmarłej królowej i mojego drogiego ojca”, mówił o wierze matki w Boga, a także o jej wierze w ludzi.

Królewskie przemówienie świąteczne jest kontynuacją tradycji. Pierwsze orędzie wygłoszone zostało w radiu w 1932 roku przez Jerzego V. W pierwszej transmisji telewizyjnej wystąpiła Elżbieta II w 1957 roku. W swoim ostatnim, ubiegłorocznym przesłaniu, mówiła o „przekazaniu pałeczki następnemu pokoleniu".

Brytyjczycy zwrócili uwagę na zmiany stylu bożonarodzeniowego orędzia. Król Karol III wygłosił je na stojąco, zamiast tradycyjnego przemówienia zza biurka, a poruszane w orędziu tematy dotyczyły w dużym stopniu aktualnych problemów społecznych.

Król podkreślił chrześcijańskie znaczenie Świąt Bożego Narodzenia. "I o ile Święta Bożego Narodzenia to święta chrześcijańskie, to jednak moc światła pokonującego ciemności jest celebrowana ponad granicami dzielącymi wiary i wyznania. A więc niezależnie od tego jaką wiarę wyznajecie, lub czy jesteście wierzący, w tym życiodajnym świetle i w prawdziwej pokorze, która kryje się w służbie innym, możemy znaleźć nadzieję na przyszłość. Świętujmy zatem razem i zawsze kochajmy to światło" - podkreślił.