Zełenski w USA w bluzie. Wiceszef MSZ: Będzie mu to wybaczone

- Gdybyśmy go dzisiaj zobaczyli nagle w Białym Domu czy w Kongresie pod krawatem czy w koszuli, mogłoby to być nie do końca spójne z jego aktualnym wizerunkiem - powiedział wiceszef MSZ Marcin Przydacz, pytany o nieformalny strój, w którym prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski występował podczas oficjalnej wizyty w USA.