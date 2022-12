- Od momentu, kiedy premierem nie jest Beata Szydło, mamy pasmo porażek - mówił przed kilkunastoma dniami w wywiadzie dla Wirtualnej Polski wiceminister środowiska w rządzie Mateusza Morawieckiego, Jacek Ozdoba (Solidarna Polska).

Ozdoba mówił następnie o "błędach dotyczących relacji z Unią Europejską". - W tej chwili zaczynamy wchodzić w stan przedzawałowy - stwierdził.

Z kolei politolog, prof. Rafał Chwedoruk, w rozmowie z "Rzeczpospolitą" mówił, że "rząd Morawieckiego utrzymywał względnie wysokie notowania, jak na skalę problemów, z jakimi się mierzył, poprzez reformy w olbrzymim stopniu zrealizowane, albo rozpoczęte w czasach Beaty Szydło, na fali entuzjazmu polskiej prawicy po przejęciu władzy, po relatywnie długiej przerwie".

- W tej chwili oceny rządu z perspektywy PiS i nadziei otoczenia Mateusza Morawieckiego są dużo słabsze niż te, które były w czasie rządów Beaty Szydło czy w ostatnich wyborach - stwierdził też.

Sama Szydło, w rozmowie z Radiem Zet z 15 grudnia przyznała, że gdyby ona była premierem w 2020 roku zastosowałaby weto na unijnym szczycie, na którym ważyły się losy reguły "pieniądze za praworządność" - czyli zachowałaby się tak, jak postulowała wówczas Solidarna Polska, inaczej niż zrobił premier Mateusz Morawiecki.

Beata Szydło była premierem od 16 listopada 2015 roku do 11 grudnia 2017 roku, gdy została zastąpiona przez Mateusza Morawieckiego, który wcześniej zajmował w jej rządzie stanowisko wicepremiera. Do 2019 roku, czyli do momentu objęcia mandatu europarlamentarzysty, Szydło była wicepremierem w rządzie Morawieckiego.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy kto - ich zdaniem - lepiej radził sobie w roli premiera rządu Zjednoczonej Prawicy.

Najwięcej - 64,6 proc. respondentów - ocenia Morawieckiego i Szydło tak samo.



24,7 proc. ankietowanych ocenia lepiej Morawieckiego jako premiera rządu Zjednoczonej Prawicy.

10,7 proc. respondentów wyżej ocenia w tej roli Beatę Szydło.

- Siedem na dziesięć osób w wieku powyżej 50 lat oraz nieco mniejszy odsetek badanych (69%) z miast liczących między 100 a 199 tys. mieszkańców sądzi, że Mateusz Morawiecki i Beata Szydło radzili sobie tak samo na stanowisku premiera rządu Zjednoczonej Prawicy. Takiego samego zdania jest prawie siedmiu na dziesięciu badanych (66%) posiadających wykształcenie średnie. Niemal 3 na 4 osoby (73%) osiągające dochód netto w przedziale między 3001 i 4000 zł netto sądzą, że Mateusz Morawiecki i Beata Szydło radzą sobie tak samo w roli premiera rządu Zjednoczonej Prawicy - komentuje wyniki badania Wiktoria Maruszczak, senior project manager w SW Research.

Metodologia badania Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 13-14 grudnia 2022 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.