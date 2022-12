Najbliższe dni będą decydujące dla ustawy, którą PiS prezentuje jako sposób na odblokowanie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Sejm ma nad nią pracować w tym i w przyszłym tygodniu.

Politycy PiS zauważają na starcie tej rozgrywki, że projekt został ogłoszony już po porozumieniu z Brukselą co do jego wszystkich punktów. I dlatego razem z premierem Mateuszem Morawieckim deklarowali w środę, że poprawki do ustawy nie wchodzą w grę. Jak podkreślają, każda zmiana może doprowadzić do zerwania wypracowanego przez ostatnie miesiące porozumienia.

Z tym podejściem nie zgadza się sejmowa opozycja. – Dobre poprawki, dobre zmiany będą do zaakceptowania przez wszystkich. Nie trzeba do tej Brukseli jeździć aż tak na kolanach, jak to ostatnio demonstruje premier Morawiecki – powiedział w środę przewodniczący PO Donald Tusk. Dodał przy okazji, że presja na PiS w sprawie KPO zaowocowała sukcesem.

Co więcej, politycy sejmowej opozycji, z którymi rozmawialiśmy, zapowiadają nie tylko pracę nad ustawą oraz zgłoszenie poprawek, ale też bardzo ścisłą koordynację podejścia do ustawy w nadchodzących dniach. Z naszych rozmów wynika, że w środę doszło do spotkania liderów sejmowej opozycji (PO, PSL, Polski 2050 oraz Lewicy) w sprawie taktyki na najbliższe dni.

Jednak sejmowa opozycja i jej politycy zdają sobie sprawę, że „zagrać” wprost przeciwko tej ustawie po zielonym świetle od Komisji Europejskiej będzie trudno. Zwłaszcza w sytuacji, gdy KPO i ustawa jest jednym z dominujących tematów w przestrzeni publicznej, a głosowanie będzie jednym z ostatnich politycznych wydarzeń przed Bożym Narodzeniem i Nowym Rokiem.

Jaki będzie rozwój sytuacji? W czwartek w Sejmie mają ruszyć prace nad ustawą. Do finałowego głosowania dojdzie zapewne w przyszłym tygodniu. Pierwsze pytanie dotyczy postawy polityków Solidarnej Polski. – Z tego, co słyszałem, kierownictwo SP poprosiło o czas na zastanowienie się nad szczegółowymi zapisami i dowiemy się o tym pewnie za kilka dni – mówił w środę premier Mateusz Morawiecki.

Członkowie Solidarnej Polski już wcześniej zapowiadali, że nie zgodzą się na żadne ustępstwa wobec Brukseli. Ale po zaprezentowaniu projektu ustawy konkretne publiczne deklaracje jeszcze nie padły.

Mało jednak prawdopodobne, by SP poparła w całości ustawę. To 20 głosów w Sejmie. Sytuacji nie zmieni ostatnie głosowanie w sprawie wotum nieufności wobec Zbigniewa Ziobry, w którym minister sprawiedliwości został obroniony.

Premier Morawiecki mówi też w środę, że ustawa została skonsultowana z konstytucjonalistami. A sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski zapewnił, że projekt był też omawiany z Pałacem Prezydenckim. Tych doniesień nie chcieli jednak komentować w środę nasi rozmówcy z otoczenia Andrzeja Dudy.

„Rzeczpospolita” już pod koniec października informowała, że w PiS podjęto decyzje o próbie odblokowania Krajowego Planu Odbudowy. Przez ostatnie tygodnie w Brukseli o nowej legislacji rozmawiał minister ds. UE w KPRM Szymon Szynkowski vel Sęk. A prezes PiS Jarosław Kaczyński w ostatnich miesiącach, w trakcie swoich spotkań w Polsce przekonywał – zwracając się przede wszystkim do wyborców PiS – że polityka wymaga czasami trudnych i mogących budzić zdziwienie decyzji.