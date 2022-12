Włodzimierz Czarzasty mówił w Polsat News między innymi o konwencji Lewicy, która odbyła się w niedzielę w Łodzi. Przemawiał podczas niej między innymi Robert Biedroń. - Przez ostatnie lata rządzący przyzwyczaili nas, że wolność jest reglamentowana. Wolno wszystkim, którzy noszą legitymację Prawa i Sprawiedliwości, tym, którzy jak Jacek Kurski wybierają się za morze jak Kolumb, ale nie przywiozą tam wolności, tylko zakłamanie i hejt - mówił Biedroń.

- Jak będziemy współrządzili, jedną z pierwszych rzeczy, którą będziemy chcieli zrobić, to doprowadzić do powrotu religii do salek katechetycznych - powiedział w rozmowie z Polsat News Włodzimierz Czarzasty. - To jest jedna ze spraw, która jest dla Lewicy ważna, tzn. państwo świeckie. Uważam, że prawa kobiet nie będą w Polsce realizowane, jeśli nie będzie państwa świeckiego, kler wkłada ręce w nasze życie - dodał.

Współprzewodniczący Nowej Lewicy stwierdził też, że „Lewica nigdy nie była przeciwko wierze i wiernym". - Lewica jest za równością i ma problem z klerem. Pokazałem wczoraj 15 elementów, które trzeba zrobić, łącznie z wypowiedzeniem konkordatu, żeby w Polsce było państwo świeckie - dodał. - To, co robi kler w Polsce, to jest korupcja polityczna, trzeba to piętnować - zaznaczył Czarzasty.

Polityk mówił także o inflacji w Polsce i odniósł się do słów Marka Belki, który stwierdził, że "walka z inflacją musi boleć". - Chciałbym, żeby nie bolało najbiedniejszych. Nie krytykuję Marka, ale łatwo jest powiedzieć "musi boleć", tylko gorzej jest powiedzieć komuś, kogo boli - powiedział Czarzasty. - Pomoc publiczna jest potrzebna, usługi publiczne są potrzebne, ale czy wszystkie? Po co komuś, kto zarabia trzy mln zł dodatek trzy tysiące do węgla? - dodał. - Lewica mówi: obniżcie VAT na gaz, bo musimy przeżyć. Lewica mówi również: jesteśmy za wycofaniem węgla, ale w tej chwili lepiej palić węglem niż oponami, jak chciałby jeden czy drugi prawicowy oszołom. Musimy złapać jakąś perspektywę - podkreślił.

Czarzasty odniósł się również do tematu środków z KPO dla Polski. Jak powiedział, chciałby porozumienia opozycji w tej sprawie. - Myślę, że wszyscy chcemy tych środków, tylko trzeba zrobić to mądrze i rozsądnie. Przyjdą ustawy, to będziemy patrzyli, jakie to są ustawy - stwierdził.