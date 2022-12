- Edward otrzymał wczoraj rosyjski paszport i złożył przysięgę zgodnie z prawem - poinformował adwokat Snowdena.

Zapytany o to, jak Amerykanin przyjął to wydarzenie, powiedział: Oczywiście jest szczęśliwy i dziękuje Federacji Rosyjskiej za to, że otrzymał obywatelstwo. Jest teraz pełnoprawnym obywatelem Federacji Rosyjskiej. I najważniejsza rzecz - zgodnie z Konstytucją Rosji od teraz nie może być wydany do obcego państwa.

Powiedział również, że żona Snowdena również otrzyma rosyjskie obywatelstwo. - W tej chwili zbieramy dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o obywatelstwo. Myślę, że proces nie potrwa długo - zapowiedział prawnik.

Pod koniec września prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekret "O przyjęciu i zrzeczeniu się obywatelstwa rosyjskiego", w którym m.in. przyznano Snowdenowi obywatelstwo rosyjskie.

W 2013 roku Snowden udostępnił mediom dane o programach inwigilacji amerykańskich agencji wywiadowczych na całym świecie. W USA Snowden został zaocznie oskarżony o szpiegostwo i kradzież mienia państwowego. Snowden najpierw uciekł z USA do Hongkongu, a potem do Rosji