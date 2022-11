Taki projekt złożyła grupa posłów Lewicy, a popierają go niemal wszystkie partie. – Liczymy na to, że na tej uchwale się nie skończy i polski rząd będzie lobbował za przyjęciem podobnych uchwał na forum międzynarodowym, m.in. w ONZ – mówi przewodnicząca klubu Polski 2050 Hanna Gill-Piątek. – Dopiero wtedy mamy szansę na to, że Rosja będzie skutecznie izolowana i wykluczona ze społeczności międzynarodowej. Warto pamiętać, że kraj rządzony przez Władimira Putina znajduje się w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, co jest w obecnej sytuacji zupełnym absurdem.

Reklama

Czytaj więcej Dyplomacja PE uznał Rosję za "państwo sponsora terroryzmu" 494 europarlamentarzystów zagłosowało za uznaniem Rosji za "państwo sponsora terroryzmu" w związku z "brutalnymi i nieludzkimi" działaniami podjętymi przez nią i jej obywateli na Ukrainie po rozpoczęciu inwazji.

Również koalicja rządząca nie mówi „nie”. – Zawsze, gdy w Sejmie pojawiają się dobre propozycje, to je popieramy – mówi rzecznik PiS Rafał Bochenek. – Przeanalizujemy tekst uchwały Lewicy.

Swój własny projekt złożyła też wczoraj po południu grupa posłów PiS. – Widzieliśmy go – mówi poseł sprawozdawca uchwały przygotowanej przez Lewicę Maciej Gdula. – Zauważyliśmy, że brakuje w nim odniesienia do Unii Europejskiej i wezwania jej instytucji do działania. To jest dla nas bardzo ważne i będziemy walczyć o te zapisy. Są one kluczowe dla całego projektu uchwały.

Obydwa projekty trafiły do sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. To, czy uchwały zostaną połączone, czy jedna z nich trafi do kosza, zależy od decyzji posłów.